XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

55,78 EUR +0,58% (19.09.2019, 11:54)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

55,80 EUR -0,21% (19.09.2019, 11:51)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.500 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (19.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS: Bewertung stützt den Aktienkurs - AktienanalyseDie deutsche Chemie- und Pharmabranche kommt nicht aus der Flaute, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe zur Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).Die schwache Nachfrage insbesondere aus der deutschen Industrie habe zu einem enttäuschenden Ergebnis im zweiten Quartal 2019 geführt, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) vergangene Woche in Frankfurt berichtet habe. Aber auch aus dem wichtigsten Auslandsmarkt Europa seien weniger Bestellungen eingegangen. Die Produktion sei daher von April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal um 0,7 Prozent zurückgegangen. Zum Vorjahr habe das Minus sogar 8,8 Prozent betragen. Der Quartalsumsatz habe bei 48 Mrd. Euro stagniert.Der VCI habe sich daher gezwungen gesehen, die Prognose für das Gesamtjahr zum dritten Mal nach unten anzupassen. Er rechne nun mit einem Umsatzrückgang um fünf Prozent auf 193 Mrd. Euro. Die Produktion werde bei leicht steigenden Chemikalienpreisen um sechs Prozent zurückgehen. Noch im Dezember habe der Verband ein Produktionswachstum von 1,5 Prozent vorhergesagt. Und Besserung sei laut VCI nicht in Sicht: In Europa belaste die Gefahr eines harten Brexits, im Überseegeschäft bremse der Handelskonflikt zwischen den USA und China mit immer neuen Zuspitzungen.Kein Wunder, dass Analysten wie Chetan Udeshi von der US-Bank J.P. Morgan dazu raten würden, im europäischen Chemiesektor weiter selektiv vorzugehen. Zu seinen Favoriten auf dem deutschen Kurszettel gehöre LANXESS. Für den Spezialchemiekonzern spreche das vergleichsweise geringe Enttäuschungspotenzial im Vergleich zu den Konsensschätzungen sowie die attraktive Bewertung, so Udeshi. Auch Analystin Georgina Iwamoto von Goldman Sachs halte große Stücke auf das breit gefächerte Unternehmen und habe daher kürzlich die Einstufung für den Wert mit einem Kursziel von 60 Euro bekräftigt. Die Bewertung stütze gegenwärtig den Aktienkurs des Chemiekonzerns, Iwamoto. Zudem sei sie zuversichtlich hinsichtlich des Gewinnwachstums 2020. (Ausgabe 37/2019)Börsenplätze LANXESS-Aktie: