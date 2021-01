XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (28.01.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).Nach vorläufigen Daten belaufe sich das bereinigte EBITDA (zentrale Ergebnissteuerungsgröße des Chemiekonzerns) in Q4 2020 auf 200 (Vj.: 197) Mio. Euro, was moderat über der Analystenerwartung (192 Mio. Euro) und deutlich über dem Marktkonsens (180 Mio. Euro) liege. Daraus ergebe sich für das Gesamtjahr 2020 ein bereinigtes EBITDA von 862 (Vj.: 1.019) Mio. Euro (-15% (LANXESS-Guidance: -20% bis -14%) y/y; zum Vergleich Evonik-Guidance: -16% bis -7% y/y; Covestro-Guidance: -10% bis -6% y/y), womit LANXESS oberhalb der Mitte der selbstgesteckten Zielspanne (820 bis 880 Mio. Euro) herausgekommen sei. Der Chemiekonzern BASF habe bereits besser als erwartete Q4-Eckdaten präsentiert (zudem 2020er Guidance geschlagen), so dass das Übertreffen der Erwartungen seitens LANXESS für Diermeier nicht völlig überraschend komme.Weitere Kennzahlen habe LANXESS noch nicht bekannt gegeben (Geschäftsbericht 2020 solle am 11.03. publiziert werden). Es würden entsprechend u.a. ein Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2020 sowie ein Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 fehlen. Der Branchenverband VCI rechne nach einem leichten weltweiten Produktionsplus von 0,3% y/y in 2020 (2019: +3,3% y/y) mit einem Wachstum von 4,8% y/y in 2021. Diermeier hätten ihre Prognosen teilweise (leicht) angehoben (u.a. EPS 2020e: 10,48 (alt: 10,41) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die LANXESS-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute unverändert 63,00 Euro. (Analyse vom 28.01.2021)Börsenplätze LANXESS-Aktie: