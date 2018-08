Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

70,82 EUR +0,08% (09.08.2018, 17:17)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2017 einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 74 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (09.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS: Ausbruch vertagt - AktienanalyseDer Spezialchemiekonzern LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) hat die Erwartungen leicht übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Kölner hätten ihr bereinigtes Betriebsergebnis im zweiten Quartal um 3,6 Prozent auf 290 Mio. Euro steigern können. Analysten hätten im Schnitt mit 288 Mio. Euro gerechnet. Das Konzernergebnis habe sich auf 126 Mio. Euro nach drei Mio. Euro im Vorjahresquartal verbessert, in dem wegen der Chemtura-Übernahme und der Schließung der Chromchemikalien-Produktion am argentinischen Standort Zárate hohe Sonderaufwendungen verbucht worden seien. Der Umsatz sei um 6,8 Prozent auf 1,83 Mrd. Euro gestiegen.Für das gute Abschneiden führe LANXESS mehrere Gründe ins Feld, einer davon: die positiven Synergien aus der Chemtura-Integration. Zudem habe der Konzern von höheren Verkaufspreisen profitiert. LANXESS werde daher etwas optimistischer und erwarte für 2018 nun einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses am oberen Rand der prognostizierten Bandbreite von fünf bis zehn Prozent.Die LANXESS-Aktie habe dennoch den Rückwärtsgang eingelegt. Peter Spengler von der DZ BANK habe angemerkt, dass der angehobene Ausblick lediglich auf dem Niveau der mittleren Marktschätzung liege. Zudem sei die Aktie seit Vorlage der Resultate für das erste Quartal Anfang Mai um rund 15 Prozent gestiegen. Einige Anleger hätten daher offenbar die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen genutzt. Der Ausbruch aus dem mittlerweile seit Ende 2016 laufenden Seitwärtstrend zwischen 60 und 74 Euro wurde damit erneut vertagt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2018)Börsenplätze LANXESS-Aktie:XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:70,78 EUR -0,11% (09.08.2018, 17:35)