Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

68,80 EUR +0,94% (03.08.2018, 11:47)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2017 einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 74 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (03.08.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) von 71,00 Euro auf 72,00 Euro.Die Q2-Zahlen seien insgesamt leicht besser ausgefallen als erwartet. Dabei hätten sich erneut Preis- und Konsolidierungseffekte positiv ausgewirkt. Das um Sondereffekte bereinigte EPS habe ferner vom ARLANXEO-Beitrag profitiert. Den Ausblick für 2018 habe LANXESS wieder erhöht und stelle jetzt für das bereinigte EBITDA das Erreichen des oberen Randes der Bandbreite von +5% bis +10% y/y in Aussicht. Die Transformation hin zu einem stabileren Geschäft schreite erfolgreich voran und dürfte auch künftig die maßgebliche strategische Zielsetzung bleiben. Die fundamentalen Rahmenbedingungen seien intakt. Mittelfristig dürfte die Profitabilität und Stabilität ohne ARLANXEO deutlich erhöht werden. Das Wertpapier habe am Tag der Zahlenveröffentlichung mit einem Kursrückgang reagiert (02.08.: -4%). Dies führe der Analyst u.a. auf Gewinnmitnahmen zurück. Er habe seine EPS-Prognosen für 2018 (bereinigt: 4,60 (alt: 4,35) Euro; berichtet: 3,76 (alt: 3,50) Euro) angehoben.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie. (Analyse vom 03.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:68,74 EUR +1,60% (03.08.2018, 11:38)