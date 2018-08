XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2017 einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 74 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (06.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).Umsatz- und Ergebniszuwächse trotz Währungsbelastung: Seit dem zweiten Quartal werde das Kautschuk-JV Arlanxeo als nicht fortgeführter Geschäftsbereich ausgewiesen. Durch Preiserhöhungen und Portfolioeffekte sei der Umsatz der fortzuführenden Aktivitäten um rund 7% auf 1,83 Mrd. EUR gestiegen (Portfolio 6%, Preise 5%, Mengen 1%, Währung -4%). Da gestiegene Rohstoffkosten durch die Preiserhöhungen überkompensiert worden seien, habe sich das adj. EBITDA um 4% auf 290 Mio. EUR verbessert (Marge 15,9% vs. 16,4% inQ2 2017). Das Nettoergebnis habe mit 126 Mio. EUR deutlich über dem durch negative Einmaleffekte belasteten Vorjahreswert von 3 Mio. EUR gelegen.Positive Entwicklung bei Specialty Additives: Das Segment Specialty Additives habe von höheren Preisen sowie Portfolio- und Synergieeffekten profitiert und in Q2 erneut die höchsten Zuwachsraten erzielt (Umsatz +15% auf 508 Mio. EUR, adj. EBITDA +21% auf 91 Mio. EUR). Durch höhere Mengen und Preise hätten auch die Engineering Materials trotz Währungsbelastungen und einer teilweise angespannten Rohstoffsituation eine erfreuliche Entwicklung gezeigt (Umsatz +11% auf 399 Mio. EUR, adj. EBITDA +13% auf 81 Mio.EUR). Im Segment Advanced Intermediates sei Umsatz preisbedingt um 8% auf 546 Mio. EUR gestiegen, während das Ergebnis bei 97 Mio. EUR stagniert habe. U.a. durch höhere Rohstoffkosten habe das Ergebnis im Segment Performance Chemicals deutlich unter dem hohen Vorjahresniveau gelegen (Umsatz -3% auf 356 Mio. EUR, adj. EBITDA -28% auf 58 Mio. EUR).Ausblick für 2018 präzisiert: Der Ausblick für 2018 sei nach der guten Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf weiter präzisiert worden. Das Wachstum des adj. EBITDA werde jetzt am oberen Ende der bisherigen Spanne von 5 bis 10% erwartet (vergleichbarer Vorjahreswert: 925 Mio. EUR).Würner habe seine Schätzungen nochmals leicht erhöht und gehe jetzt für das laufende Jahr von einem um 9% verbesserten adj. EBITDA von 1,01 Mrd. EUR aus.Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 06.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: