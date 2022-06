Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

45,63 EUR +1,72% (02.06.2022, 09:14)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

44,88 EUR +3,48% (01.06.2022)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.900 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (02.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Aktie von LANXESS bereits am Dienstag im Zuge des lukrativen Deals mit Advent kräftig habe zulegen können, sei es im gestrigen Handel weiter bergauf gegangen. Nach Ansicht der meisten Analysten, die sich regelmäßig mit den Papieren des Spezialchemiekonzerns befassen würden, seien sie aber immer noch zu niedrig bewertet.So habe etwa Deutsche Bank Research die Einstufung für LANXESS nach der Trennung vom Geschäft mit Spezial-Kunststoffen auf "buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Einbringen der Sparte in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Finanzinvestor Advent sei ein weiterer Fortschritt bei der Neuausrichtung des Portfolios, so Analyst Tim Jones.Indes habe die UBS das Anlagevotum für den MDAX-Titel auf "buy" und das Kursziel auf 59 Euro belassen. Auch nach der positiven Marktreaktion auf die mittelfristig avisierte Trennung vom Geschäft mit Spezial-Kunststoffen habe Analyst Andrew Stott in einer ersten Reaktion noch deutliches Kurspotenzial zum fairen Wert in seinem Basisszenario gesehen."Der Aktionär" hält die Anteilscheine von LANXESS auf dem aktuellen Niveau ebenfalls für unterbewertet. Mutige können daher nach wie vor auf eine Fortsetzung der Erholung setzen, so Thorsten Küfner. Dabei sollte der Stoppkurs nun erneut nachgezogen werden, diesmal auf 33,00 Euro. (Analyse vom 02.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link