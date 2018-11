ISIN LANXESS-Aktie:

Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2017 einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 74 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (22.11.2018/ac/a/d)



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) hat solide Zahlen vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank Zukäufen und höherer Verkaufspreise sei der Umsatz im dritten Quartal um 4,4 Prozent auf 1,79 Mrd. Euro und das EBITDA um 1,5 Prozent auf 277 Mio. Euro gestiegen. Die Gewinnprognose für das laufende Jahr sei daher bestätigt worden: Der Spezialchemiekonzern erwarte weiterhin einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses am oberen Rand der angepeilten Bandbreite von fünf bis zehn Prozent - im Bestfall also knapp 1,02 Mrd. Euro. Die LANXESS-Aktie sei dennoch auf Tauchstation gegangen. Denn Konzernchef Matthias Zachert verwies gleichzeitig auf ein schwieriger werdendes politisches und wirtschaftliches Umfeld, vor allem in der Autobranche, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2018)