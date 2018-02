Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 75 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (13.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktie: Potenzieller Doppelboden zeichnet sich ab - ChartanalyseAktien der LANXESS-Gruppe (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) befinden sich seit geraumer Zeit in einer expandierenden Handelsspanne zwischen grob 59,89 und 74,78 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei schwanke das Papier um die Jahreshochs aus 2013 bei 69,99 Euro leicht aufwärts, habe die oben liegenden Widerstände um 76,00 Euro bisher aber nicht überwinden können. Daher mache es auch wenig Sinn, die seit Anfang 2017 bestehende Formation eines sich öffnenden Keils zu handeln, sondern lediglich die auftretenden Trendwechsel innerhalb der Formation. Zuletzt habe LANXESS auf den EMA 50 auf Wochenbasis bei derzeit 64,99 Euro zurückgesetzt und habe leicht nach oben abdrehen können. Zudem zeichne sich auf Tagesbasis ein potenzieller Doppelboden ab, der in letzter Zeit gut funktioniert habe und möglicherweise weitere Käufer anlocke.Gelinge es Investoren, den vorläufigen Doppelboden mit einem Kursanstieg über mindestens 68,00 Euro weiter zu festigen, werde eine schnelle Aufwärtsbewegung bis an 71,50 Euro sehr unwahrscheinlich. Aber erst an dieser Stelle entscheidet sich, ob LANXESS seine Jahreshochs ansteuert, oder auf frische Jahrestiefs zurückfällt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:66,06 EUR -0,36% (13.02.2018, 11:00)