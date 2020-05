Die südafrikanische Platinum Group Metal (PGM) sei seit der Verhängung der Sperren im April von schwerwiegenden Unterbrechungen betroffen. Das Land produziere etwa 38 Produzent des Palladiums und 75 Prozent des Platins weltweit. In der Vergangenheit habe sich die südafrikanische Bergbauindustrie mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen, einschließlich HIV-Infektionen, konfrontiert gesehen. Solche Komplikationen hätten schon immer ein Risiko für die Versorgung dargestellt. Die von Präsident Ramaphosa angeordnete fünfwöchige Abriegelung Südafrikas werde voraussichtlich in den kommenden Tagen beendet werden. Während die Produzenten versuchen würden, sich auf die Wiederaufnahme der Produktion in den Minen vorzubereiten, verhindere die Polizei diese noch wegen der Verbreitung von COVID-19.



Die derzeitige Marktverknappung werde aller Voraussicht nach somit nur von kurzer Dauer sein. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass die Wiederaufnahme des Normalbetriebs Zeit in Anspruch nehmen werde. Daneben könnte eine zweite Infektionswelle weitere Maßnahmen erfordern, die zu länger andauernden Versorgungsunterbrechungen führen könnten. Vorerst werde gestattet, Minen mit einer Auslastung von 50 Prozent zu betreiben.



Palladium komme normalerweise als Nebenprodukt des Platinabbaus (Südafrika) oder des Nickelabbaus (Russland) vor. Die Versorgung mit Palladium scheine weniger gefährdet zu sein. Nornickel, weltweit größter Palladiumproduzent aus Russland, gehe davon aus, dass der globale Palladiummarkt zum ersten Mal seit acht Jahren einen geringen Angebotsüberschuss aufweisen werde. Verantwortlich dafür sei der Rückgang bei Autoverkäufe infolge der Corona-Pandemie.



Gokran, der staatliche Reservefonds Russlands, habe 2011 unerwartet etwa 750.000 Unzen Palladium aus eigenem Lagerbestand geliefert. Daraufhin sei ein dreijähriger Preisverfall des Edelmetalls gefolgt. Niemand wisse zurzeit wie groß die Vorräte bei Gokran seien oder inwieweit der Reservefonds die gegenwärtige schwache Nachfrage zum Aufbau von Lagerbeständen nutze.



Die jüngste Preiskorrektur habe das Palladium-Platin-Verhältnis von seinem Höchststand von Faktor 3,1 auf 2,4 fallen lassen. Trotz des Preisaufschlags von Palladium gegenüber Platin sei es weniger wahrscheinlich, dass Platin in Autokatalysatoren durch Palladium ersetzt werde. Der Hauptgrund dafür sei die geringere thermische Beständigkeit von Platin, die seine Verwendung bei der weit verbreiteten Einführung von Dreiwegekatalysatoren einschränke. Während es in naher Zukunft ein gewisses Potenzial für Platin geben könnte, einen Teil des in Dieselkatalysatoren verwendeten Palladiums zu ersetzen, würden die Experten in diesem Jahr keinen Substitutionseffekt bei Benzinkatalysatoren sehen.



Die Durchführung von Emissionsmessungen unter realen Betriebsbedingungen (RDE) würden strengere Testzyklen mit höheren Fahrgeschwindigkeiten und höheren Motortemperaturen beinhalten, was eine technische Hürde für den Einsatz von Platin in Drei-Wege-Katalysatoren darstelle. Bei hohen Betriebstemperaturen, wie sie in einem Benzinauto auftreten würden, könnten Platinpartikel versintern, was nach Johnson Matthey zum Verlust der Oberfläche und damit katalytischer Aktivität führe. Im Vergleich zu Palladium-Rhodium-Formulierungen neige die Wirksamkeit platinhaltiger Katalysatoren dazu, sich mit zunehmendem Alter schneller zu verschlechtern.



Platin und Palladium hätten im Jahr 2020 aufgrund der schwachen Nachfrage der Automobilindustrie eine starke Preiskorrektur nach unten erlebt. Zwischenzeitliche Angebotskürzungen dürften zu einer kurzfristigen Preiserholung bei den beiden Edelmetallen beitragen. Die weltweite Tendenz zu strengeren Emissionsstandards könnte zu einem höheren Anteil von Platin und Palladium in Fahrzeugen führen. Das sollte den Nachfragerückgang ausgleichen.



Platin sei auf der Angebotsseite stärker zentriert, da sich seine Förderung auf Südafrika konzentriere. Deswegen scheine das Edelmetall anfälliger gegenüber Lieferunterbrechungen zu sein. Palladium andererseits sei angebotsseitig stärker gestreut, die Fokussierung auf die Autoindustrie betreffe eher die Nachfragenseite. Platin sei auf dieser Seite stärker diversifiziert, was in Kombination mit den höheren Versorgungsrisiken zu einem höheren Preis führen könnte. Dieses Edelmetall könnte also stärker profitieren. (14.05.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die beiden Edelmetalle Platin und Palladium starteten aufgrund der weltweiten Ausbreitung der COVID-19-Pandemie schwach in das Jahr 2020, so die Experten von WisdomTree Europe.Der Preisrückgang habe Platin mit Minus 21 Prozent seit Anfang 2020 stärker als Palladium mit Minus 6,83 Prozent getroffen. Beide Metalle würden hauptsächlich in der Automobilindustrie in Fahrzeugkatalysatoren zum Einsatz kommen (34 beziehungsweise 84 Prozent). Demzufolge sei ihre Nachfrage besonders empfindlich in Bezug auf das konjunkturelle Umfeld und die marktwirtschaftlichen Bedingungen für die Industrie.Der Nachfragerückgang in der Autoindustrie aufgrund der weltweit verhängten Betriebsstilllegungen dämpfe die Stimmung gegenüber den beiden Edelmetallen. Im Vergleich zu Palladium treffe Platin auf eine vielfältigere Nachfragebasis. Dort mache die Verwendung im Investmentbereich 13 Prozent, für Schmuckwaren 25 Prozent und den industriellen Sektor 28 Prozent aus.Angesichts der COVID-19-Krise werde jedoch erwartet, dass sowohl die Schmuck- als auch die Industrienachfrage weiter zurückgehen werde. Die Investmentnachfrage werde trotz der Unsicherheit wahrscheinlich steigen. Während die schwache Nachfrageseite weiterhin im Mittelpunkt stehe, würden die Experten davon ausgehen, dass sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Angebotsseite verlagern werde. Das dürfte zu einer kurzfristigen Preiserholung beitragen.Unterdessen kehre in China, wo die Epidemie im Februar ihren Höhepunkt erreicht habe, der Markt langsam zur Normalität zurück. Dort habe sich der Automobilmarkt deutlich von seinem vorherigen Einbruch im März erholt. Wie der chinesische Verband der Automobilhersteller (CAAM) am 10. April 2020 berichtet habe, seien die Autoverkäufe im Vergleich zum Februar um mehr als das Vierfache auf 1,04 Millionen Fahrzeuge gestiegen. CAAM zufolge habe die chinesische Automobilindustrie im März rund 75 Prozent ihres normalen Betriebsniveaus wieder erreicht. Der Verband gehe davon aus, dass sich der Fahrzeugmarkt im zweiten Quartal weiter erholen werde, obwohl die volle Kapazität wahrscheinlich erst in der zweiten Jahreshälfte wieder erreicht werde. In Europa würden die Montagelinien jetzt die Produktion wieder aufnehmen, in Nordamerika erwartungsgemäß gegen Mitte Mai.Da die Lockdown-Maßnahmen im Rest der Welt allmählich nachzulassen beginnen würden, würden die Experten in der zweiten Jahreshälfte eine allmähliche Erholung der Edelmetallnachfrage aus der Automobilindustrie erwarten. Die Experten würden jedoch weiterhin vorsichtig mit Vorhersagen zur Endverbrauchernachfrage bleiben, da diese voraussichtlich eher schwach bleiben werde. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19 Krise würden Verbraucher beim Autokauf zögern.