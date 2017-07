Tradegate-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie::

77,00 Euro -1,70% (06.07.2017, 15:46)



NASDAQ-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie:

USD 87,20 -1,89% (06.07.2017, 17:13)



ISIN Randgold Resources-Aktie:

US7523443098



WKN Randgold Resources-Aktie:

725199



Ticker-Symbol Randgold Resources-Aktie:

RGRA



NASDAQ-Ticker-Symbol Randgold Resources-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Randgold Resources Ltd.:



Randgold Resources Ltd. (ISIN: US7523443098, WKN: 725199, Ticker-Symbol: RGRA, NASDAQ-Symbol: GOLD) ist ein Jersey beheimatetes Unternehmen, welches sich auf die Exploration und Entwicklung von Goldvorkommen in Afrika südlich der Sahara spezialisiert hat. Die Aktivitäten betreffen vor allem Mali, die Elfenbeinküste, den Senegal und den Kongo.

(06.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Randgold Resources-Aktienanalyse der Analystin Emma Townshend von HSBC:Analystin Emma Townshend von der Investmentbank HSBC bestätigt laut einer Aktienanalyse ihre Halten-Empfehlung für die Aktien von Randgold Resources Ltd. (ISIN: US7523443098, WKN: 725199, Ticker-Symbol: RGRA, NASDAQ-Symbol: GOLD).Ein neuer Ansatz beim Bewertungsmodell sowie überarbeitete Schätzungen veranlassen die Analysten der HSBC zu einer leichten Erhöhung des Kursziels für die Aktien von Randgold Resources Ltd. von 82,40 auf 85,19 USD.Eine verbesserte Leistung bei Kimbali und einer Produktionserholung bei Tongon würden ein im Vergleich zum Vorjahr stärkeres Wachstum ermöglichen, so die Analystin Emma Townshend.In ihrer Randgold Resources-Aktienanalyse halten die Analysten von HSBC am "hold"-Votum fest.Stuttgart-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie::76,66 Euro -1,76% (06.07.2017, 16:18)