"Man muss leider davon ausgehen, dass es 2019 immer wieder zu Kursstürzen kommen wird, denn die Finanzmärkte weltweit stehen aus einer Vielzahl an Gründen unter Druck", erkläre Sascha Sadowski, Marktexperte vom Online Broker LYNX. "Insbesondere die Abkehr vieler Zentralbanken von einer reinen Krisenpolitik könnte den Märkten einen Dämpfer verpassen. Bereits jetzt stellen die gestiegenen Zinsen in den USA für einige Unternehmen ein Problem dar, insbesondere dann, wenn sie eine Anschlussfinanzierung oder einen neuen Kredit benötigen. Auch für 2019 werden aktuell weitere Zinserhöhungen der FED prognostiziert, wobei diese vielleicht doch geringer ausfallen könnten als noch vor ein paar Monaten erwartet", führe der Experte aus. Doch auch in Europa habe die EZB eine Wende eingeläutet. Das Ende des Anleihekaufprogramms zeige auch hier, dass man nach nunmehr vier Jahren bereit sei, langsam aber sicher wieder zur Normalität überzugehen, erläutere Sadowski. Nun komme es darauf an, dass dieser Übergang gelinge, ohne die Wirtschaft abzuwürgen.



Doch die Zahlen würden derzeit leider eine andere Sprache sprechen. So habe die OECD bereits vor einigen Monaten ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum 2019 in Deutschland nach unten korrigieren müssen und der IWF seine Aussichten für das weltweite Wirtschaftswachstum gesenkt. Auch in China, der zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt, seien zuletzt die Zahlen schwächer ausgefallen als erwartet. "Der seit Monaten köchelnde Handelskrieg zwischen den USA und China zieht langsam aber sicher Konsequenzen nach sich. In den USA scheint sich allerdings der Effekt noch ein wenig zu verzögern, denn hier sehen die Zahlen noch recht gut aus und wurden nicht korrigiert. Doch das Land profitiert aktuell noch von Donald Trumps Steuerreform. Sobald dieser Effekt abgeklungen ist, könnte es mit den guten Zahlen auch wieder vorbei sein", vermute Sadowski. Insgesamt sehe der Experte den Handelskrieg zwischen den USA und China als eines der größten Risiken für die Weltwirtschaft in den kommenden Jahren. Daran ändere seiner Meinung nach auch der aktuelle Deal zwischen den beiden Präsidenten Trump und Jinping nichts. "Zwar sollen die Auswirkungen der Strafzölle in den nächsten 90 Tagen minimiert werden, allerdings stehen die Chancen eher schlecht, dass in dieser Zeit eine langfristige und stabile Lösung für den Konflikt gefunden wird. Der Deal ist also nur ein Tropfen auf den heißen Stein, der zu einer kurzen Verschnaufpause über die Feiertage und den Jahreswechsel führt", meine der Experte.



Zu guter Letzt trage auch die politische Situation in Europa dazu bei, die Unsicherheit an den Märkten zu verstärken, die Kursstürze begünstigen dürfte. "Das ewige Gezerre um den Brexit ist nicht dazu geeignet, die politische Lage zu stabilisieren. Zwar hat Theresa May letzte Woche in der Abstimmung nochmal einen klaren Handlungsauftrag bekommen, allerdings ist der Deal und damit der Austrittsvertrag noch längst nicht in trockenen Tüchern - und bis März bleibt nicht mehr viel Zeit!", klage Sadowski. Auch die Tumulte in Frankreich und die Versprechen von Präsident Macron sowie die Schuldensituation in Italien würden zu einer steigenden Verunsicherung beitragen, die dem Wirtschaftswachstum nicht zuträglich sein dürfte. (19.12.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Wenn es nach einer aktuellen Prognose der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich geht, einer Dachorganisation der Zentralbanken, dann müssen sich Anleger in den kommenden Monaten warm anziehen, so die Experten von LYNX Broker.Sie bezeichne die Kursstürze der letzten Zeit als einen Vorgeschmack darauf, was angesichts der aktuellen Lage an den Finanzmärkten noch kommen könnte. Insbesondere die Auswirkungen der Normalisierung der Geldpolitik könnten zu einer echten Herausforderung werden.