Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sorgen über China sowie Gewinnmitnahmen spekulativer Finanzanleger führten gestern bei den meisten Industriemetallen zu einem spürbaren Preisrückgang, so die Analysten der Commerzbank.



Kupfer sei zeitweise um 4,5% auf ein 2-Monatstief von rund 6.500 USD je Tonne gefallen. Nickel habe noch etwas stärker nachgegeben und bei 10.800 USD je Tonne ebenfalls auf einem 2-Monatstief notiert. Beide Metalle hätten gestern die charttechnisch wichtige 100-Tage-Linie unterschritten, was zu technischen Anschlussverkäufen geführt habe und die Preiskorrektur noch verstärkt habe. Der Preisrückgang setze sich heute Morgen fort, wozu auch die schwachen asiatischen Aktienmärkte beitragen würden. Diesmal seien es Zink und Blei, die am stärksten nachgeben würden. Wie schon Kupfer und Nickel gestern rutsche Zink heute Morgen unter die 100-Tage-Linie, was den Preisrückgang beschleunigen könnte. An der SHFE in Shanghai würden heute die Verluste der Metalle in London nachvollzogen.



In Chile habe sich die Kupferproduktion mittlerweile vollständig von den streikbedingten Ausfällen im Februar und März erholt. Daten des nationalen Statistikinstituts INE zufolge seien im Oktober rund 513 Tsd. Tonnen Kupfer produziert worden, 13% mehr als im Vorjahr. Dies sei zugleich die bislang höchste Menge in einem Monat in diesem Jahr gewesen. Kumuliert seit Jahresbeginn betrachtet werde der Rückstand zum Vorjahr zwar seit Monaten verringert, dürfte aber bis zum Jahresende nicht mehr komplett wettgemacht werden. (06.12.2017/ac/a/m)