China sei das erste Land gewesen, das die Pandemie hinter sich gelassen habe und als erstes aus ihrem Schatten herausgetreten sei. Als im April die strengen Sperrmaßnahmen aufgehoben worden seien, habe die Wirtschaftstätigkeit an Fahrt gewonnen. Sicherlich werde 2020 ein schmerzhaftes Jahr für das Wirtschaftswachstum sein. Und auch die chinesischen Politiker hätten dies erkannt und ihr geschätztes Ziel eines BIP-Wachstums von 6 Prozent für dieses Jahr beiseitegelegt. Aber die Einkaufsmanagerindices (PMIs) für das Verarbeitende Gewerbe für Mai würden ein vielversprechendes Bild einer sich abzeichnenden wirtschaftlichen Erholung zeichnen. Verbesserte Aussichten für das Verarbeitende Gewerbe könnten die Kupfernachfrage ankurbeln.



Auf dem kürzlich abgeschlossenen Nationalen Volkskongress im Mai habe der chinesische Premierminister Li Keqiang ein Finanzpaket in Höhe von umgerechnet 853 Milliarden US Dollar enthüllt. Dieser wirtschaftliche Anreiz werde eine Zuweisung für neue Infrastrukturausgaben umfassen, mit Schwerpunkt auf 5G- und Elektrofahrzeugprojekten. Kupfer sei ein wesentlicher Bestandteil beider Technologien. Die Langlebigkeit, hohe Leitfähigkeit und Effizienz von Kupfer würden es zu einer Kernkomponente von Elektrofahrzeugen, Ladestationen und der gesamten unterstützenden Infrastruktur machen. In ähnlicher Weise erfordere der Einsatz der 5G-Technologie sowohl Glasfaser- als auch Kupferkabel im gesamten Netzwerk. Eine Investition in diese Technologien könne die Nachfrage nach Kupfer elektrisieren.



Nachfrage und Angebot von Kupfer seien im Januar weitgehend ausgeglichen gewesen, bevor sich die Pandemie beschleunigt habe. Infolgedessen sei ein Teil der Nachfrageschwäche durch Unterbrechungen des Bergbauangebots bei wichtigen Produzenten, insbesondere in Chile und Peru, ausgeglichen worden. Im Gegensatz zu einigen anderen Metallen, bei denen ein Angebotsüberschuss bestanden habe, seien die Kupferbestände an den Börsen im April und Mai schneller abgebaut worden. Dies erkläre auch die schnellere Erholung der Kupferpreise im Vergleich zu anderen Industriemetallen bis jetzt. Mit der Wiederaufnahme der Bergbauaktivitäten werde die Unterstützung der Kupferpreise durch das knappe Angebot nachlassen. Bei Kupfer werde es daher auf eine Belebung der Nachfrage ankommen, um die Preise nach vorne zu treiben.



Eine zweite Welle der Pandemie sei ein Risiko, das für alle zyklischen Anlagen gelte. Kupfer sei keine Ausnahme. Wenn die Regierungen gezwungen seien, die Sperrmaßnahmen noch einmal zu verschärfen, werde die Wirtschaftstätigkeit erschüttert werden. Es sei tröstlich, dass es dahingehend noch keine Anzeichen gebe.



Die Märkte hätten möglicherweise angefangen, die in dem Industriemetall steckende potenzielle Energie zu erkennen. Die spekulative Netto-Longpositionierung in Kupfer-Futures habe im Mai zu steigen begonnen. Wenn die zyklische Welle einer wirtschaftlichen Erholung einsetze, werde Kupfer davon profitieren. Da das Metall eine Schlüsselkomponente der Zukunftstechnologie - 5G und Elektrofahrzeuge - verkörpere, würden die Experten eine nachhaltige Perspektive für seine Nachfrage sehen.





Wenn die Motoren der Weltwirtschaft wieder angekurbelt würden, könnten die Märkte wieder aufatmen. Einige Anleger würden die Ansicht vertreten, dass die zyklische Erholung in bestimmten Vermögenswerten bereits eingepreist sei. Nehme man als Beispiel US-Aktien. Der S&P 500-Index nähere sich rasch seinem früheren Allzeithoch vom Februar dieses Jahres. Es stelle sich daher die Frage, welche Anlageklasse von einem wirtschaftlichen Aufschwung profitieren würde, diesen aber noch nicht eingepreist habe? Die Experten würden glauben, dass dies bei Industriemetallen der Fall sei. Kupfer sei ein passender Kandidat aus der Menge dieser Metalle.Nicht alle zyklischen Anlagen würden sich gleichzeitig bewegen. So seien US-Aktien im Zuge der Richtungsänderung im April stark gestiegen. Dieser Aufschwung sei jedoch eher ein Symptom der Stärke des Technologiesektors als eine Verbesserung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten gewesen. Im Gegensatz dazu orientiere sich Kupfer stärker an Schwellenländer-Aktien. Dies mache Sinn, denn aus China komme etwa die Hälfte der weltweiten Kupfernachfrage aus. Das Land halte ein Gewicht von fast 40 Prozent im MSCI Emerging Markets-Index. Das Schicksal von Kupfer - und übrigens auch das der Schwellenmarktaktien - sei daher untrennbar mit den wirtschaftlichen Aussichten Chinas verbunden.