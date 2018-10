Sei es im August im Handelskonflikt zwischen den USA und China noch zu einer Entspannung gekommen, habe sich die Lage im September wieder angespannt. Mitte des vergangenen Monats habe die US-Administration angekündigt, neue Abgaben gegen Importe aus China zu verhängen und im Falle einer "aggressiven" Reaktion Pekings weitere Zölle zu prüfen. Mittlerweile belege die USA nun rund 50 Prozent aller chinesischen Güter, die in die USA eingeführt würden, mit zusätzlichen Abgaben.



Wie Metal Bulletin berichtet habe, habe die Volksrepublik nun eine Reihe von Nichteisen-Metallen, in Rohform (Erz/Konzentrat) oder in weiterverarbeiteter Form, in die Liste der Produkte aufgenommen, die es im Zuge des Handelsstreits mit den USA mit zusätzlichen Strafabgaben belegen könnte. Dazu könnten auch Kupfer und Kupferkonzentrate sowie Produkte der Halbzeug-Industrie gehören. Die Liste umfasse neben Kupfer eine Reihe weiterer Metalle.



Den Risiken aus dem laufenden Handelsstreit zwischen den USA und China stünden Einschätzungen Chinas entgegen, sein aktuelles Wirtschaftswachstum von 6,5 bis 7 Prozent aufrecht halten zu können. Darüber hinaus habe der leicht schwächere US-Dollar positiv auf den Kupferpreis eingewirkt. (16.10.2018/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Der Kupferpreis an der LME fiel im September in Richtung der Marke von 5.800 US-Dollar je Tonne, so die Bank Vontobel Europe AG.Damit habe die Notierung Mitte des Monats fast zehn Prozent unter dem Schlusskurs von Ende August gelegen. Der Preis schwanke weiterhin stark, was die Unruhe am Markt widerspiegele. Mittlerweile habe sich die Notierung für das rote Metall deutlich nach oben gearbeitet. Mitte Oktober notiere Kupfer wieder über 6.300 Dollar je Tonne und damit auf dem Stand von Anfang Juli.