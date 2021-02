Elektromobilität als langfristiger Treiber



Zuletzt sei Kupfer an der New Yorker Metallbörse auf ein mehrjähriges Hoch gestiegen: Seit rund acht Jahren sei das markante Metall nicht mehr so teuer gewesen. Und: Es bestehe durchaus die Chance, dass der Aufwärtstrend noch anhalten könnte. So würden Experten für 2021 einen Anstieg der Kupfernachfrage um immerhin 5 Prozent erwarten. Treiber dieser Entwicklung sei neben der sich erholenden Weltwirtschaft auch die an Fahrt gewinnende Elektromobilität. Grund: In einem E-Auto stecke rund dreimal mehr Kupfer als in einem klassischen Verbrenner-Pkw. Und auch die Ladeinfrastruktur sei auf das Industriemetall angewiesen.



Für zusätzliche Dynamik könnte das Infektionsgeschehen in südamerikanischen Ländern sorgen. Dort würden sich viele große Kupferminen befinden, die wegen der nach wie vor hohen Infektionszahlen zuletzt nur eingeschränkt hätten fördern können. Konkret stehe ein Angebotsdefizit von bis zu 400.000 Tonnen im Raum. Während Aktien aus der Branche immer auch das Risiko bergen würden, dass das jeweilige Unternehmen nicht liefern könne oder hohe Kosten habe, biete der Kupferpreis selbst die unmittelbare Chance, von der angespannten Situation am Kupfermarkt und indirekt auch von der Elektromobilität zu profitieren. Auch aufgrund der erhöhten Volatilität sollten Anleger aber äußerst wachsam bleiben. (19.02.2021/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Kupfer ist vielfältig einsetzbar und daher nicht von ungefähr seit jeher ein höchst konjunktursensibles Metall, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Werde weltweit in die Infrastruktur investiert oder nehme die Industrieproduktion Fahrt auf, steige daher in der Regel auch der Kupferpreis - und umgekehrt.