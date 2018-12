SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:

Kurzprofil Kühne + Nagel (AG & Co.) KG:



1890 von August Kühne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet, zählt Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) heute mit mehr als 1.300 Niederlassungen in über 100 Ländern und rund 76.000 spezialisierten Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Unternehmen der Logistikbranche.



Die Kühne + Nagel Gruppe ist weltweit größter Seefrachtspediteur im FCL- und LCL-Bereich sowie zweitgrößter Luftfracht-Logistikanbieter. Im europäischen Overland-Sektor zählt Kühne + Nagel zu den fünf führenden Anbietern. Weltweit verfügt das Unternehmen über 10,6 Millionen Quadratmeter eigene Lagerfläche und ist damit die Nummer 2 in der Kontraktlogistik.



Kühne + Nagel Deutschland beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Der Hauptsitz ist in der Hamburger HafenCity. (11.12.2018/ac/a/a)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Kühne + Nagel-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) von 164 auf 147 CHF.Geringeres Volumenwachstum erwartet: Angesichts der jüngsten öffentlichen Erklärungen des Unternehmens, der Stellungnahmen zu den Ergebnissen für das 3Q18 und der anhaltenden Handelsspannungen korrigiere er seine mittelfristigen Schätzungen zum Volumenwachstum für das See- und Luftfrachtgeschäft geringfügig von 6% auf 5% nach unten. Foeth gehe nach wie vor davon aus, dass Kühne + Nagel deutlich schneller als der Markt wachsen werde, denn das Unternehmen verfolge einen erfolgreichen Lösungsansatz und tätige ergänzende Übernahmen. Allerdings dürften Handelsschranken und die zunehmende Reifung der Globalisierung das Wachstum des weltweiten Handelsvolumens bei etwa dem 1-fachen BIP begrenzen, gegenüber dem 2- bis 3-fachen BIP noch vor wenigen Jahren.Höhere Investitionen: Zur Unterstützung der langfristigen Strategie habe Kühne + Nagel die Investitionen in seine Plattformen und in die Automatisierung von Prozessen (eTouch) verstärkt. Daraus würden sich zukünftig weitere Produktivitätszuwächse ergeben. Auf diese Weise könne das Unternehmen sein mittelfristiges Ziel höherer Konversionsmargen leichter erreichen und damit in einem Umfeld, in dem die BG-Margen pro Einheit unter Druck stünden, die Gesamtrentabilität stärken würden. Diese Investitionen würden die Margen jedoch 2019/20 vorübergehend belasten. Insgesamt senke Foeth seine EPS-Prognosen für GJ18/19/20E um 9%/7%/6%.Auf Basis der tieferen Schätzwerte für GJ19/20E und unter Berücksichtigung höherer Marktrisikoprämien senkt Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, sein DCF-basiertes 12-Monatskursziel von 164 auf 147 CHF und bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein "hold"-Rating für die Kühne + Nagel-Aktie. (Analyse vom 11.12.2018)Börsenplätze Kühne + Nagel-Aktie:Xetra-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:117,40 EUR -3,57% (11.12.2018, 10:42)