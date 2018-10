ISIN Kühne + Nagel-Aktie:

Kurzprofil Kühne + Nagel (AG & Co.) KG:



1890 von August Kühne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet, zählt Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) heute mit mehr als 1.300 Niederlassungen in über 100 Ländern und rund 76.000 spezialisierten Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Unternehmen der Logistikbranche.



Die Kühne + Nagel Gruppe ist weltweit größter Seefrachtspediteur im FCL- und LCL-Bereich sowie zweitgrößter Luftfracht-Logistikanbieter. Im europäischen Overland-Sektor zählt Kühne + Nagel zu den fünf führenden Anbietern. Weltweit verfügt das Unternehmen über 10,6 Millionen Quadratmeter eigene Lagerfläche und ist damit die Nummer 2 in der Kontraktlogistik.



Kühne + Nagel Deutschland beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Der Hauptsitz ist in der Hamburger HafenCity. (18.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Kühne + Nagel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF).Kühne + Nagel wachse in allen Segmenten weiterhin stärker als der Markt. Infolgedessen seien die Schätzungen von VTe und vom Konsens für den Nettoumsatz um insgesamt 4% bzw. 2% übertroffen worden. Foeth erkenne keine Auswirkungen des Handelskriegs im Ergebnis. Infolge höherer Investitionen habe der Nettogesamtertrag jedoch um 8% unter den VTe-Prognosen und um 4% unter dem Konsens gelegen. Wie gewöhnlich werde kein formell quantifizierter Ausblick abgegeben. Für den See- und Luftfrachtmarkt werde 2018 ein Wachstum von 3% erwartet, während CL und Overland 4% wachsen dürften. Kühne + Nagel werde dieses Wachstum übertreffen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Kühne + Nagel-Aktie. Das Kursziel laute CHF 164,00. (Analyse vom 18.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börse Stuttgart-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:120,75 EUR -3,44% (18.10.2018, 09:06)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:138,50 CHF -3,52% (18.10.2018, 09:31)