SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kudelski-Aktie:

4,25 CHF -4,60% (06.03.2020, 14:18)



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Kudelski-Aktie:

4,05 EUR +0,62% (05.03.2020)



ISIN Kudelski-Aktie:

CH0012268360



WKN Kudelski-Aktie:

915684



Ticker-Symbol Kudelski-Aktie:

KUD



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Kudelski-Aktie:

KUD



Kurzprofil Kudelski:



Die Kudelski-Gruppe (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD) ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Sicherheitssystemen und Lösungen für konvergente digitale und interaktive Medien und operiert in diesem Bereich vor allem unter dem Namen Nagra. Die von ihr entwickelten Technologien werden bei einer Vielzahl von Leistungen und Angeboten eingesetzt, bei denen Zugangskontrollen und Rechtemanagement erforderlich sind. Dadurch sollen die Einkünfte der Eigentümer von Inhalten und der Anbieter von Digitalfernsehen und interaktiven Anwendungen geschützt werden. Gleichzeitig nimmt die Kudelski-Gruppe mit der Firma Skidata weltweit eine Spitzenposition im Bereich Zutrittsmanagement für den kontrollierten Zugang von Personen oder Fahrzeugen zu Grundstücken, Gebäuden oder Events ein. (06.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Kudelski-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Kudelski-Aktie (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD).Der Analyst habe seine Umsatzprognose für 2020 gesenkt, nachdem die Umsatzentwicklung bei Digital TV und Public Access im Jahr 2019 schwächer ausgefallen sei als erwartet. Seine Umsatzschätzungen für die neueren Geschäftsfelder würden weitgehend unverändert bleiben. Insgesamt hätten sich seine Umsatzprognosen für 2020 und 2021 um 8% verringert, seine bereinigten EBITDA-Prognosen seien aufgrund der geringeren Schätzungen für Public Access um 10% bzw. 6% gesunken. Das EBIT sei gegen wegen höherer Annahmen für (nicht zahlungswirksame) V&V-Kosten stärker zurückgegangen.Während die EBITDA-Prognose für 2020 unter den Analysten-Erwartungen geblieben sei, entwickle sich der FCF in diesem Jahr besser und übertreffe die bisherigen Prognosen. Da keine weiteren Restrukturierungsmaßnahmen geplant seien und die Restrukturierungskosten bereits im FCF 2019 enthalten gewesen seien - bisher habe der Analyst entsprechende Barmittelabflüsse im Jahr 2020 erwartet - werde der diesjährige FCF höher ausfallen. Zudem dürfte der Investitionsaufwand auch in Zukunft niedrig bleiben. Daher erhöhte er seine FCF-Schätzung für 2020, während er seine Schätzungen für die Folgejahre analog zu den gesenkten EBITDA-Prognosen verringert habe. Einer der Hauptgründe für die Stabilisierung des FCF sei, dass die Negativentwicklung in der cashgenerierenden Sparte Digital TV an Tempo verliere.2020 werde wieder ein Übergangsjahr mit vielen Einflussfaktoren sein. Die Finanzkennzahlen würden schwach bleiben, weil die neueren Geschäftsfelder nach wie vor das operative Ergebnis belasten würden. Allerdings werde sich die Barmittelgenerierung Erwartungen zufolge gegenüber dem niedrigen Niveau von 2019 verbessern, weil keine Einmalkosten hinzukämen, der Investitionsbedarf begrenzt sei und Digital-TV sich stabilisiere. Das DCF-basierte Kursziel sinke von CHF 5,90 auf 5,20 je Aktie wegen des tieferen USD/CHF-Wechselkurses (Effekt von -4.5%) und der gesunkenen langfristigen EBITDA/FCF-Annahmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kudelski-Aktie: