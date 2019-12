Börsenplätze Kudelski-Aktie:



Die Kudelski-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Sicherheitssystemen und Lösungen für konvergente digitale und interaktive Medien und operiert in diesem Bereich vor allem unter dem Namen Nagra. Die von ihr entwickelten Technologien werden bei einer Vielzahl von Leistungen und Angeboten eingesetzt, bei denen Zugangskontrollen und Rechtemanagement erforderlich sind. Dadurch sollen die Einkünfte der Eigentümer von Inhalten und der Anbieter von Digitalfernsehen und interaktiven Anwendungen geschützt werden. Gleichzeitig nimmt die Kudelski-Gruppe mit der Firma Skidata weltweit eine Spitzenposition im Bereich Zutrittsmanagement für den kontrollierten Zugang von Personen oder Fahrzeugen zu Grundstücken, Gebäuden oder Events ein.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Kudelski-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Kudelski-Aktie (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD).Kudelski habe mitgeteilt, dass wegen Projektverzögerungen in den USA der Umsatz von SKIDATA etwa USD 15-20 Mio. tiefer ausfallen werde, mit entsprechenden Folgen für den Konzernumsatz 2019. Da SKIDATA seinen Gewinn verstärkt in H2 generiere (40% des Gesamtumsatzes allein im November/Dezember), müsse das Ziel eines Konzern-EBITDA 2019 (ohne Restrukturierung) von USD 80 bis 90 Mio. aufgegeben werden.Unabhängig von den genannten Projektverzögerungen habe der neue CEO von SKIDATA ein Programm zur Rentabilitätssteigerung initiiert, das u.a. einen Abbau der FTE in H1/20 um 10% beinhalte - um so die strukturellen Kostenprobleme anzugehen, die bisher ein Erreichen des langfristigen Ziels einer EBIT-Marge von 10% verunmöglicht hätten (2018: 2,9%). Das Ziel für 2020: eine Steigerung des EBITDA von SKIDATA um USD 40 Mio. (inkl. Beitrag von verzögerten Projekten). Um dies zu erreichen, steige der Restrukturierungsaufwand im GJ19 um USD 20 bis 25 Mio.Alle übrigen Geschäftsbereiche von Kudelski, darunter auch Digital TV, würden sich hingegen wie geplant entwickeln.Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, wird seine Schätzungen überprüfen, bestätigt aber sein "hold"-Rating für die Kudelski-Aktie. Das Kursziel laute CHF 6,80. (Analyse vom 19.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link