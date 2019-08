LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Kudelski-Aktie:

5,49 EUR +1,29% (21.08.2019, 12:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kudelski-Aktie:

5,98 CHF +2,57% (21.08.2019, 11:16)



ISIN Kudelski-Aktie:

CH0012268360



WKN Kudelski-Aktie:

915684



Ticker-Symbol Kudelski-Aktie:

KUD



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Kudelski-Aktie:

KUD



Kurzprofil Kudelski:



Die Kudelski-Gruppe (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD) ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Sicherheitssystemen und Lösungen für konvergente digitale und interaktive Medien und operiert in diesem Bereich vor allem unter dem Namen Nagra. Die von ihr entwickelten Technologien werden bei einer Vielzahl von Leistungen und Angeboten eingesetzt, bei denen Zugangskontrollen und Rechtemanagement erforderlich sind. Dadurch sollen die Einkünfte der Eigentümer von Inhalten und der Anbieter von Digitalfernsehen und interaktiven Anwendungen geschützt werden. Gleichzeitig nimmt die Kudelski-Gruppe mit der Firma Skidata weltweit eine Spitzenposition im Bereich Zutrittsmanagement für den kontrollierten Zugang von Personen oder Fahrzeugen zu Grundstücken, Gebäuden oder Events ein. (21.08.2019/ac/a/a)



Kudelski-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Kudelski-Aktie (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD).Kudelski habe einen Umsatzrückgang um -11% (J/J, -6% in konst. W.) auf USD 401 Mio. verzeichnet und liege damit 7% unter dem Schätzwert des Analysten. Hauptgrund hierfür sei nach wie vor das DTV-Geschäft, das um -12% (in konst. W.) gesunken sei, während die Betreiber (Kunden) rekordhohe Rückgänge bei den Abonnentenzahlen zu verzeichnen gehabt hätten. Im 1H19 seien keine IP-Lizenzeinnahmen generiert worden. Der Umsatz von Public Access sei um 3% (in konst. W.) gestiegen. Seit Jahresbeginn seien die Zahlen hier zwar tiefer als anvisiert bzw. prognostiziert, bei CarAccess und dem Bergsegment hätten jedoch einige Großaufträge vermeldet werden können.Cybersecurity habe erneut einen Umsatzrückgang (-10%) verzeichnet, derweil die Verlagerung vom niedermargigen Wiederverkauf hin zu höhermargigen Diensten und Beratungsangeboten anhalte. Die Sparte generiere zwar weiterhin Verluste, dies aber auf stabilem Niveau (EBIT: USD -14 Mio.). IoT trage immer noch sehr wenig zum Umsatz bei, erweitere aber langsam und stetig sein Kundenportfolio (EBIT-Verlust stabil bei USD -12 Mio.).Kudelski treibe die Umwandlung und Restrukturierung des Unternehmens konsequent voran. Das ber. EBITDA habe sich im Vorjahresvergleich solide entwickeln und damit die Erwartungen leicht übertreffen können, dies v.a. dank der allmählich greifenden Sparmaßnahmen und der sich stabilisierenden Verluste im Sicherheitsgeschäft. Letzteres seien im 1H aber defizitär geblieben. Der operative Cashflow habe die Gewinnschwelle überschreiten können. Der Ausblick für 2019 sehe weiterhin ein ber. EBITDA von USD 80 bis 95 Mio. vor (VontE: USD 86 Mio.).