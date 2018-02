Börsenplätze Kudelski-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Kudelski-Aktie:

9,67 EUR -8,08% (14.02.2018, 09:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kudelski-Aktie:

CHF 11,26 -6,94% (14.02.2018, 10:08)



ISIN Kudelski-Aktie:

CH0012268360



WKN Kudelski-Aktie:

915684



Ticker-Symbol Kudelski-Aktie:

KUD



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Kudelski-Aktie:

KUD



Kurzprofil Kudelski:



Die Kudelski-Gruppe (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD) ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Sicherheitssystemen und Lösungen für konvergente digitale und interaktive Medien und operiert in diesem Bereich vor allem unter dem Namen Nagra. Die von ihr entwickelten Technologien werden bei einer Vielzahl von Leistungen und Angeboten eingesetzt, bei denen Zugangskontrollen und Rechtemanagement erforderlich sind. Dadurch sollen die Einkünfte der Eigentümer von Inhalten und der Anbieter von Digitalfernsehen und interaktiven Anwendungen geschützt werden. Gleichzeitig nimmt die Kudelski-Gruppe mit der Firma Skidata weltweit eine Spitzenposition im Bereich Zutrittsmanagement für den kontrollierten Zugang von Personen oder Fahrzeugen zu Grundstücken, Gebäuden oder Events ein. (14.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Kudelski-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Kudelski-Aktie (ISIN: CH0012268360, WKN: 915684, Ticker-Symbol: KUD, SIX Swiss Ex: KUD).Kudelski habe Umsatzerlöse einschl. nicht fortgeführter Aktivitäten von USD 1.138 (VontE: 1.168, K: 1.164) und von USD 1.068,7 ohne das nicht fortgeführte SmarDTV-Geschäft vermeldet. Das ausgewiesene EBIT von USD 25,6 Mio. stehe nach Schätzung des Analysten von USD 32,2 Mio. gegenüber, beinhalte aber nicht die Verluste bei SmarDTV, die im Posten "Nicht fortgeführte Aktivitäten" aufgeführt seien und USD 9,4 Mio. betragen würden. Das bereinigte EBIT liege daher bei USD 48,1 Mio., was scheinbar den Analysten-Erwartungen und denen des Konsens entspreche, aber ebenfalls die Verluste der nicht fortgef. Aktivitäten nicht berücksichtige. Der FCF habe bei USD -93 Mio. (VontE: -15) gelegen.Public Access in etwa erwartungsgemäß: Der PA-Umsatz sei um 11,7% gestiegen, wie von dem Analysten erwartet, mit einem EBIT von USD 21,4 Mio. (VontE: 23,4)Die Restrukturierung gehe weiter: Kudelski passe seine Kostenstruktur an, um seinem rückläufigen traditionellen DTV-Kerngeschäft entgegenzuwirken. Dies beinhalte eine Standortkonsolidierung, die volle Integration von Conax und die Suche nach Partnerschaften für SmarDTV. Im GJ17 seien Restrukturierungskosten von USD 22,5 Mio. verbucht worden. Es sei eine Kostensenkung von USD 23,3 Mio. erreicht worden und eine weitere in Höhe von USD 50 bis 70 Mio. werde angestrebt. Die damit verbundenen Kosten würden nicht offengelegt.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Kudelski-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold".(Analyse vom 14.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link