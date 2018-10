So sollten möglicherweise die Bakkt Bitcoin Futures von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Bakkt sei eine Tochter der ICE, die auch die New York Stock Exchange (NYSE) besitze und betreibe. Bakkt sei also gewissermaßen die Krypto-Schwester der NYSE und werde deshalb vom Start weg ernst genommen werden. Der Handel mit den Bitcoin Futures könnte schon am 6. Dezember beginnen, das wäre dann ein überraschend schneller Start.



Interessant sei aber vor allem die Konstruktion der Futures: Das Settlement solle in Bitcoin stattfinden. Das würde aber bedeuten, dass die Akteure die notwendigen Bitcoin tatsächlich besitzen oder sich rechtzeitig besorgen müssten. In jedem Fall würden damit Bitcoin vom Markt genommen - ein knapperes Angebot treffe also auf eine gleiche oder wachsende Nachfrage. Für die Preise wäre das tendenziell ein bullisches Signal.



Eine weitere gute Nachricht sei aus einer ungewöhnlichen Ecke gekommen: Die englische Sicherheitsfirma G4S, ein großer Anbieter von Wertdiensten und Geldtransport, wolle eine Crypto-Custody-Lösung anbieten. Damit könnte vor allem für institutionelle Anleger der Einstieg in den Markt erleichtert werden, sei die sichere Verwahrung der Kryptos doch immer noch eine hohe Hürde gewesen.



Beruhigt habe sich die Lage rund um die Stablecoin Tether. Diese habe die Dollarparität so gut wie erreicht, sei also wieder im Normalzustand angekommen. Dazu habe es aber eines stärkeren stabilisierenden Eingriffs bedurft: Die ausgebende Firma Tether Ltd. habe offenbar Tether-Token im Gegenwert von rund 500 Millionen Dollar eingelöst und dann vernichtet. So ähnlich würden auch Aktiengesellschaften bei Aktienrückkaufprogrammen handeln - und hier scheine es gewirkt zu haben. (29.10.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche haben die Kryptowährungen Volatilität zurückgenommen, so die next Block GmbH.Der Bitcoin-Kurs habe sich so wenig wie seit 17 Monaten nicht mehr bewegt. "Das zeigt zwei Dinge", sage Leonard Zobel, Geschäftsführer der auf Kryptowährungen spezialisierten next Block GmbH aus Berlin: "Der eine ganze Weile anhaltende Rückgang bei den Kryptowährungen ist auf breiter Front gebremst und der Markt reift."