Betrachte man die Marktkapitalisierung, stehe der Bitcoin mit rund 69 Milliarden US-Dollar Gegenwert weiterhin unangefochten an Platz ein. Ethereum und Ripple würden auf den Plätzen mit 14 und fast 13 Milliarden US-Dollar folgen. Der Abstand zwischen den beiden Verfolgern habe sich damit stabilisiert, Ether seine Position als Nummer zwei gefestigt. "Diese Betrachtung ist mehr als ein reines Schielen auf die Rangliste", soRosenbaum. "Es geht tatsächlich darum, wie die unterschiedlichen Systeme im Wettbewerb angenommen werden." Ethereum diene vielen anderen Token als Plattform, auch viele ICOs seien darüber abgewickelt worden.



In der Volumenbetrachtung liege Ether deshalb mit rund 2,6 Milliarden US-Dollar pro 24 Stunden hinter Bitcoin mit rund 4,8 Milliarden. Aber Bitcoin sei in dieser Betrachtung nur die Nummer zwei hinter Tether, einem Stablecoin. Dieser bringe es auf rund zehn Milliarden US-Dollar Volumen täglich.



Erfreulich für Anleger sei die Kursentwicklung der Kryptos. Bitcoin habe mit rund 9,9 Prozent im Monatsvergleich stark zugelegt. Die Verfolger hätten nicht ganz so viel geschafft, Ethereum sei um rund 4,5 Prozent gestiegen, Ripple 5,3 Prozent. Stärker seien die Anstiege bei den kleineren Kryptos ausgefallen. Bitcoin Cash etwa habe rund 30 Prozent zugelegt, Eos 33 Prozent, Litecoin 38 Prozent und Stellar gleich 46 Prozent.



"Wir sehen einen Anstieg auf breiter Front, was dem gesamten Markt guttut", so Rosenbaum. "Es waren sehr viele Anleger sehr verunsichert, wie es mit den Kryptowährungen weitergeht. Jetzt scheint doch eines sicher: Die Kryptowährungen etablieren sich als eigene Assetklasse und sind weit davon entfernt zu verschwinden." In Deutschland sei die Skepsis noch groß, vor allem weil es an regulierten Märkten für die digitalen Assets fehle. "Sobald hier regulierte, sichere und transparente Plattformen geschaffen sind, wird der Handel mit den Krypto-Assets auch hierzulande mehr Fahrt aufnehmen." (Ausgabe vom 19.03.2019) (20.03.2019/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Durchweg im Plus zeigten sich die großen Kryptowährungen im vergangenen Monat, so Rouven Rosenbaum, Geschäftsführer der bitmeister GmbH.Damit scheine sich nach dem Kursrutsch jetzt ein deutlicher Boden zu bilden. Die gesamte Marktkapitalisierung sei um rund 15 Prozent gestiegen. Interessanter aber noch als der Zuwachs bei der Marktkapitalisierung sei der Anstieg beim gehandelten Volumen. Hier habe sich der Umfang in den vergangenen Wochen fast verdoppelt. "Das zeigt deutlich, dass hier durchaus große Marktteilnehmer mit großen Summen unterwegs sind", so Rosenbaum.