Nach dem relativ schwachen September sorge der aktuelle Kurssprung für Erleichterung bei vielen Krypto-Fans. Sie würden nun der potenziellen Jahresendrally entgegenfiebern und sich dafür in Stellung bringen.



Auch "Der Aktionär" bleibe bullish für den Bitcoin.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (01.10.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der traditionell schwache September ist vorbei und der Kryptomarkt meldet sich mit einem Paukenschlag zurück: Am Freitag werden wieder auf breiter Front Gewinne geschrieben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Vor allem der Bitcoin brilliere dabei und springe quasi aus dem Stand um mehr als 10% nach oben. Die digitale Leitwährung erobere dabei die 47.000-USD-Marke zurück. Wichtige Chartmarken auf dem Weg dorthin wie die horizontale Widerstandszone im Bereich zwischen 44.000 und 45.000 USD oder die 200-Tage-Linie knacke der Bitcoin dabei spielend. Er habe zudem den Monatsverlust von gut 7% im September innerhalb von Minuten ausgeglichen und notiere nun wieder auf dem Niveau von Ende August.Als Gründe für den Ausbruch würden Branchenbeobachter u.a. auf die aktuelle Schwäche des US-Dollar und den Start des vierten Quartals verweisen - einer traditionell besonders starken Marktphase für Bitcoin und Co. Bereits in den vergangenen Tagen hätten Experten wie Mike Novogratz oder Bobby Lee auf gute Chancen für eine Jahresendrally beim Bitcoin hingewiesen. Krypto-Twitter habe sogar schon einen Namen für die Kursexplosion zum Monatsstart: "Uptober".Short-Squeeze sorge für Extra-Schub