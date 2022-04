Während die Übernahmepläne in den Medien und auf Twitter selbst kontrovers diskutiert würden, werte die Kryptobranche das Vorhaben tendenziell positiv. Sie spekuliere auf eine tiefergehende Integration von Krypto-Funktionen in der Social-Media-Plattform und verweise darauf, dass der zensurresistente Charakter von Bitcoin und Co gut zur Musks Bestreben nach mehr Meinungsfreiheit bei Twitter passe.



Auch wenn sich die Märkte - einschließlich des Kryptomarktes - am Dienstag wieder freundlicher präsentieren würden, bleibe die Lage angespannt. Makro-Faktoren wie die steigende Inflation und aggressivere Maßnahmen der Notenbanken seien als Risiken bestehen geblieben und dürften zumindest kurz- und mittelfristig auch weiterhin die Kursentwicklung beeinflussen. Der Zick-Zack-Kurs bei Bitcoin und Co dürfte sich somit erst einmal fortsetzen.



Für mutige Anleger, die langfristig am Kryptomarkt investieren wollten, könne die aktuelle Konsolidierung eine Chance zum (Nach-) Kauf sein. Gerade Krypto-Neulinge sollten den Fokus dabei jedoch auf bewährte Coins wie Bitcoin und Ethereum legen - Spaß-Coins wie Dogecoin seien hochvolatil und daher allenfalls für erfahrene Krypto-Trader geeignet.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (26.04.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach anfänglichen Verlusten hat der Kryptomarkt am Montag im Tagesverlauf wieder den Vorwärtsgang eingelegt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch am Dienstagvormittag würden die grünen Vorzeichen dominieren. Während der Bitcoin auf 24-Stunden-Sicht im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt um rund vier Prozent steige, springe ein Top-Coin sogar um 25 Prozent nach oben.Die Meldung, dass Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter übernehmen könne, habe am Montagabend für positive Impulse am US-Aktienmarkt gesorgt. Nach Verlusten zum Handelsstart seien die großen Indizes mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Auch am Kryptomarkt sei die Zuversicht zurückgekehrt.Mit einem Plus von rund vier Prozent habe der Bitcoin am Dienstagmorgen die wichtige 40.000-Dollar-Marke zurückerobert und anschließend im Bereich von 40.500 Dollar stabilisiert. Mit Ausnahme der Stablecoins würden auch die übrigen Digitalwährungen in den Top 10 nach Market Cap am derzeit deutlich im Plus notieren.