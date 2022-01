Wien (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen konnte eine regelrechte Kapitulation an den Kryptomärkten beobachtet werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Bitcoin selbst könne im aktuellen Marktumfeld viele seiner angeblichen Stärken nicht ausspielen. Unbestritten sei, dass die hohe Volatilität nicht nur Risiken, sondern auch Chancen biete. Und wer die Kryptomärkte schon länger verfolgte, wisse, wie schnell es wieder aufwärts gehen könne. Viele Eigenschaften bleibt der Bitcoin uns in Zeiten wie diesen aber schuldig, so die Analysten der RBI. Der Zusammenhang der Kursentwicklung bei steigender Inflation und Zinserhöhungen sei noch nicht ganz klar. Hier fehlt uns schlicht eine ausreichende Historie, so die Analysten der RBI. Klarer hingegen sei, dass der Bitcoin kein Goldersatz sei. Er stelle eine eigene Assetklasse mit eigenem Chancen/Risikoprofil dar. Sicher sei nur eines: Er sei kein sicherer Hafen.Die Analysten würden davon ausgehen, dass eine Stabilisierung an den Kryptomärkten mit einer Beruhigung an den Aktienmärkten einhergehen werde. Eine solche hänge derzeit stark von den konkreten weiteren Schritten in der Geld- und Geopolitik ab. Weitere Rücksetzer seien daher nicht auszuschließen. In der Kryptocommunity setze man immer noch auf Durchhalteparolen. Viele Spekulanten aber seien bereits dort, wo sie ihr Handtuch zuletzt hingeworfen hätten: am Boden der Tatsachen. Nun, wo die schwachen Hände den Markt verlassen würden, sollte aber auch wieder mehr Vernunft einkehren. Eine Entwicklung, die die Analysten der RBI sehr begrüßen würden. (25.01.2022/ac/a/m)