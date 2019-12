Denn nicht aufgenommen worden sei in das Gesetz der zwischenzeitlich diskutierte Passus, dass Krypto-Verwahrer keine anderen Finanzdienstleistungen anbieten dürften. "Wäre dieser Passus, der im Regierungsentwurf des Gesetzes stand, so beschlossen worden, hätte das für Banken bedeutet, dass sie keine Krypo-Verwahrung hätten anbieten dürfen", ergänze Giesen.



Nach Ansicht von Hartmut Giesen werde die neue Regulierung einige Veränderungen mit sich bringen: "Abgesehen davon, dass auch im Krypto-Geschäft kurz- und mittelfristige Potenziale zu heben sind, wird spätestens jetzt klar - vor allem wenn man die Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der Blockchain-Strategie der Bundesregierung sieht -, dass sich die Finanzindustrie insgesamt auf eine "tokenisierte" Zukunft zubewegt. Die Technologie, mit denen heute Kryptos im Sinne von Kryptowährungen prozessiert werden, ist die Technologie, mit der künftig elektronische Wertpapiere gehandelt werden." Auf diese Zukunft müssten sich Banken, wenn sie im Wertpapiergeschäft unterwegs seien, vorbereiten. "Dabei geht es dann nicht mehr nur um Krypto-Token, deren Handel und Verwahrung, sondern auch um Prozesse etwa im Wertpapier-Settlement, wo die Blockchain als Technologie enorme Optimierungspotenziale bietet, die fortschrittliche Häuser bald nutzen werden und damit Druck auf die weniger innovativen Häuser ausüben werden."



Nach Einschätzung von Hartmut Giesen gebe es einige generelle Gründe, warum Banken bislang nicht in das Krypto-Geschäft eingestiegen seien. Dazu zähle an erster Stelle die fehlende Regulierung: "Außer der Festlegung der BaFin, dass Kryptowährungen als Finanzinstrumente zu behandeln seien mit den entsprechenden Konsequenzen für die Erlaubnispflichten, gab und gibt es auch noch weiterhin viel Unsicherheit bei Themen wie Bilanzierung, Geldwäschevorschriften und Verwahrung", sage Hartmut Giesen. Hinzu komme die Reputation: "Kryptowährungen wird nicht ganz zu Unrecht eine Nähe zu kriminellen Handlungen unterstellt. In dieses Umfeld wollten sich Banken bisher nicht begeben. Durch Gesetzgebung und Regulierung wird die "no go area" auch Banken zugänglich."



Als weitere generelle Hinderungsgründe sehe Giesen fehlendes Know-how auch bei etablierten Beratern sowie das typische Innovatoren-Dilemma: "Das Volumen von Krypto-Geschäften war und ist vergleichbar gering, birgt aber gleichzeitig hohe Risiken, verbunden mit einer großen Unsicherheit, wie es sich entwickeln wird. Zudem gefährdet es potenziell das bestehende Geschäft der Banken."



Daneben gebe es aus Sicht von Hartmut Giesen einige spezifische Gründe, warum Banken bislang kaum Handel mit Kryptowerten betreiben würden - etwa weil regulierte Handelspartner fehlen würden, der Geldwäsche-Aufwand relativ hoch sei, und es auch zur Bilanzierung von Kryptowerten noch keine einheitlichen Regeln gebe. Darüber hinaus gebe es zivilrechtliche Unsicherheiten beim Verkauf von Kryptowerten an Privatanleger: "Es besteht zumindest ein Risiko, dass Gerichte Kryptowerte als für Privatanleger nicht geeignet erklären, und Banken unterstellen könnten, ihren Kunden nicht geeignete Finanzinstrumente zu verkaufen", erkläre Hartmut Giesen.



Auch mit Blick auf die Verwahrung gebe es nach Darstellung von Hartmut Giesen einige spezifische Hinderungsgründe: "Die Technologie für Kryptoverwahrung ist neu und muss erst komplett verstanden werden. Die zahlreichen Hacks, die auch renommierte Krypto-Unternehmen getroffen haben, sprechen dafür, dass diese Technologie noch nicht komplett ausgereift ist", sage Giesen. Verbunden damit seien die hohen Risiken, die durch den Verlust von Kryptowerten entstehen könnten. "Aktuell gibt es kaum Möglichkeiten, sich gegen diese Art von Verlusten zu versichern", stelle Hartmut Giesen fest. (05.12.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vor wenigen Tagen wurden im Zuge des Umsetzungsgesetzes der 4. Geldwäscherichtlinie auch Maßnahmen zur Regulierung von Krypto-Geschäften durch den Bundesrat beschlossen, so die Analysten der Sutor Bank.Im Kreditwesengesetz (KWG) sei nun das neue Finanzinstrument "Kryptowert" definiert, gleichzeitig sei ebenfalls als neue Finanzdienstleistung die Kryptowerte-Verwahrung in das Gesetz aufgenommen worden. Krypto-Verwahrer würden eine Bafin-Lizenz benötigen und müssten ihre Kunden nach dem Geldwäschegesetz so identifizieren, wie dies auch Banken tun würden.Nach Einschätzung von Hartmut Giesen, zuständig für digitale Geschäftsmodelle sowie das Business Development im Fintech-Bereich bei der Hamburger Sutor Bank, ändere sich für Banken durch das Gesetz zunächst nichts, außer dass die herrschende Praxis nun gesetzlich unterlegt werde und Rechtssicherheit für die Zukunft bestehe. "Viele der Gründe, die Banken bisher von Krypto-Geschäften ferngehalten haben, sind durch die Gesetzgebung nicht verschwunden. Deshalb ist auch nicht damit zu rechnen, dass Banken nun beginnen, massiv Kryptowerte an ihre Kunden zu verkaufen. Eher ist das Gegenteil zu befürchten", erkläre Hartmut Giesen. Denn durch die Regulierung würden Banken benötigt, um eine Krypto-Geschäftsinfrastruktur aufzubauen - trauten sie sich jedoch nicht in das Geschäftsfeld, würden Innovationen gebremst.