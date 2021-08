Als nächstes Etappenziel stehe nun der Widerstand bei 3.444 Dollar, rund 100 Dollar höher, im Fokus. Diese Marke sei nur 2,5 Prozent entfernt und wenn das Momentum weiterhin anhalte, könnte diese Marke bereits im heutigen Handelsverlauf geknackt werden. Sobald der Widerstand überwunden sei, werde zusätzliche Dynamik entstehen, da ein neues Kaufsignal generiert werde.



Bei Ethereum stünden die Zeichen weiter auf Rally und die Bullen würden am heutigen Dienstag zur neuen Attacke ansetzen. Schließe die heutige Kerze außerhalb der Range, sei dies als frisches Kaufsignal zu deuten, da der Ausbruch gemeistert worden sei. Die langfristigen Aussichten seien ohnehin positiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Krypto-Markt zieht zum Wochenbeginn wieder an und alle der Top 5 Coins notieren am heutigen Dienstag im Plus, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die technische Lage bei Ethereum sei momentan besonders vielversprechend, da es durch den bevorstehenden Ausbruch jetzt zu einer schnellen Bewegung kommen könne. Diese Marken seien dabei besonders wichtig.Nach der sportlichen Rally sei eine Konsolidierung überfällig gewesen und so pendle der Kurs für einen Ether (ETH) seit Mitte August in einer Range. Diese verlaufe im Preiskorridor von 2.892 Dollar auf der Unterseite bis 3.333 Dollar auf der Oberseite. Am heutigen Dienstag starte ETH einen neuen Angriff auf den aktuellen Widerstand und notiere aktuell knapp 20 Dollar außerhalb der Range bei 3.350 Dollar.