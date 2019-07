XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

50,50 EUR -3,72% (30.07.2019, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

50,40 EUR -4,27% (30.07.2019, 13:31)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (30.07.2019/ac/a/nw)





Neutraubling (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Krones AG jetzt deutlicher:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP haben ihre Short-Aktivitäten in den Aktien des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) spürbar ausgebaut.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 26.07.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,52% auf 0,63% der Aktien der Krones AG gesteigert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Krones AG-Aktien:0,52% SFM UK Management LLP (12.02.2018)0,50% AKO Capital LLP (22.01.2018)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Krones AG: mindestens 1,65%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Krones-Aktie: