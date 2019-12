XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

68,35 EUR +0,29% (19.12.2019, 10:08)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

68,00 EUR -0,37% (19.12.2019, 10:23)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (19.12.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Krones: Erholung trotz weiterer Gewinnwarnung fortgesetzt - AktienanalyseIm Sommer musste der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) seine Ziele für das Gesamtjahr senken, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Denn Maschinen und Anlagen für Kunststofftechnik, an denen das Unternehmen sonst gewöhnlich besonders gut verdiene, seien überraschend wenig gefragt gewesen. Zudem sei das Service-Geschäft nicht so stark gewachsen wie geplant. Hinzu seien schwierige wirtschaftliche Bedingungen am Markt mit Unwägbarkeiten wie dem Handelskonflikt zwischen China und den USA gekommen. Und zu allem Überfluss würden dem Konzern noch hohe Kosten zu schaffen machen.Um gegenzusteuern, habe das Unternehmen nun Details des Sparprogramms bekannt gegeben. Demnach sollten vor allem in der Verwaltung Stellen abgebaut werden. Dafür würden Aufwendungen und Rückstellungen von rund 30 Mio. Euro anfallen. Hinzu kämen 40 Mio. Euro für Wertminderungen. Angesichts dessen habe Krones die Prognose abermals senken müssen. Die Marge auf Basis des Vorsteuerergebnisses (EBT) solle jetzt nur noch ein Prozent statt der zuvor angepeilten drei Prozent betragen.Doch es gebe auch eine positive Seite: Durch die Kostensenkungen und Portfoliomaßnahmen erwarte Krones für die Jahre 2020 und 2021 einen positiven Vorsteuereffekt von etwa 150 Mio. Euro. Zudem sollten die Wertminderungen und Rückstellungen keine Auswirkungen auf die Dividende haben. Sie solle weiter in der Spanne von 25 bis 30 Prozent des Ergebnisses ohne Sonderbelastungen liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Krones-Aktie: