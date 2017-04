XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

104,55 EUR -0,62% (06.04.2017, 10:02)



Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:

104,511 EUR -0,14% (06.04.2017, 10:11)



ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (06.04.2017/ac/a/d)







Neutraubling (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AKO LLP Capital senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Krones AG weiter sichtbar:Die Leerverkäufer des Hedgefonds AKO Capital LLP setzen den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) dynamisch fort.Die Finanzprofis des Hedgefonds AKO Capital LLP haben am 04.04.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,57% auf 1,47% der Aktien der Krones AG reduziert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Krones AG-Aktien:0,51% Parvus Asset Management Europe Limited (09.03.2017)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Krones AG: mindestens 1,98%.Börsenplätze Krones-Aktie: