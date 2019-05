XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

ISIN Krones-Aktie:

DE0006335003



WKN Krones-Aktie:

633500



Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Krones-Aktie:

KRNNF



Kurzprofil Krones AG:



Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (20.05.2019/ac/a/nw)



Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) von 80 Euro auf 79 Euro.Während der Umsatz in Q1/2019 besser als erwartet ausgefallen sei, habe sich das Zahlenwerk ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen bewegt. Der freie Cashflow sei zwar in Q1/2019 aufgrund einer höheren Mittelbindung (Working Capital) deutlich negativ gewesen, Krones verfüge aber nach wie vor über solide Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 31.03.2019). Der Auftragsbestand (per 31.03.2019) sei im Quartalsverlauf nicht weiter gestiegen, aber das Book-to-Bill-Ratio habe in Q1 2019 dennoch über der wichtigen Marke von 1,0 gelegen (1,06 (Vj.: 1,11)).Der äußerst verhaltene Ausblick für 2019 (u.a. Umsatz: +3% y/y; EBT-Marge: 6%; Working Capital-Quote: 26%) sei mit dem Zusatz versehen worden, dass dessen Erreichen mit deutlich mehr Unwägbarkeiten als in der Vergangenheit behaftet sei. Nachdem die Mittelfristziele bereits im Oktober 2018 verschoben worden seien (von 2020 auf 2021 bzw. 2022), seien sie nun - für Diermeier nicht überraschend - gesenkt worden (u.a. EBT-Marge: 6% bis 8% (bisher: 8%)). Die Analystenerwartungen hätten überwiegend Bestand.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Krones-Aktie unverändert mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 20.05.2019)