LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) und Unilever etwa hätten, abgesehen von ihrer Dividendenpolitik, in sehr ähnlicher Weise auf die Pandemie reagiert. So seien beide Unternehmen darauf bedacht gewesen, auf Mitarbeiterkündigungen zu verzichten, keine staatliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen und durch Spenden und eigenes Engagement, etwa durch Produktionsumstellung, einen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten.



Ein weiteres Beispiel sei Orpéa (ISIN FR0000184798/ WKN 575626), Europas führender Betreiber von Seniorenpflegeheimen. Während der Krise habe die Branche wie kaum eine andere unter Beobachtung der Öffentlichkeit gestanden und in einigen Pflegeheimen hätten Beschäftigte wegen COVID-19 die Arbeit niedergelegt. Orpéa habe dagegen seine Mitarbeiter in Windeseile mit Schutzausrüstung versorgt und ihnen eine Sonderzulage gezahlt. Dafür habe das Unternehmen ein Fünftel des im Geschäftsjahr 2019 erwirtschafteten Reingewinns bereitgestellt. Mit diesen Maßnahmen habe es sich die Loyalität seiner Mitarbeiter und das Pflegeniveau in seinen Einrichtungen gesichert.



Mit ähnlichen Initiativen habe auch der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern Heineken (ISIN NL0000009165/ WKN A0CA0G) seinen Kunden geholfen. So habe der Konzern in einigen Fällen den Gastwirten Mietzahlungen erlassen und seine Lieferanten weiter bezahlt. Gleichzeitig hätten die Führungskräfte von März bis Dezember 2020 auf 20 Prozent ihres Gehalts verzichtet, während das Unternehmen selbst 23 Millionen Euro zur Unterstützung von medizinischem Personal gespendet habe. Wie bereits in den Jahren 2008 und 2009 sei Heineken einer der Letzten in der Branche gewesen, die auf die Kostenbremse getreten seien. Dies spiegele nicht nur seine Einstellung gegenüber seinen Mitarbeitern wider, sondern auch seine langfristige Herangehensweise an die Entwicklung seiner Marke. Doch auch seine Mitarbeiter habe der Einzelhandelskonzern unterstützt, indem er den Jahresbonus um fünf Prozent angehoben habe.



Effiziente Lieferketten hätten auch für den Einzelhändler Jéronimo Martins (ISIN PTJMT0AE0001/ WKN 878605) einen hohen Stellenwert und erheblichen Anteil an seinem Wettbewerbsvorteil. Das Unternehmen sei für seinen fairen Umgang mit Lieferanten bekannt, den diese wiederum mit Treue belohnen würden. Als Jéronimo Martins 2013 nach Kolumbien expandiert habe, seien Mitarbeiter seiner polnischen Lieferanten nach Lateinamerika geflogen, um die Unternehmen vor Ort beim Aufbau effizienter Lieferketten zu unterstützen. Auch während der Pandemie habe das Unternehmen den fairen Umgang mit seinen Zulieferern beibehalten, denen es in der Krise Überbrückungskredite angeboten habe. In diesem Kontext sei davon auszugehen, dass dieses Verhalten die Loyalität der Lieferanten weiter verstärken werde, in dessen Folge es dem Unternehmen auch in Zukunft gelingen sollte, seinen Kostenvorteil zu behaupten.



Einigen Unternehmen sei dabei die Unterstützung ihrer Interessensgruppen deutlich leichter als anderen gefallen. Der italienische Automobilhersteller Ferrari (ISIN NL0011585146/ WKN A2ACKK) habe ein ganzes Maßnahmenbündel ergriffen, um seinen Mitarbeitern trotz zeitweiliger Produktionsunterbrechung unter die Arme zu greifen, was sich der finanzstarke Hersteller von Luxusautos wohl auch habe leisten können. Für Amadeus (ISIN ES0109067019/ WKN A1CXN0), dessen Umsatz infolge der Krise um 70 Prozent eingebrochen sei, habe das nicht in gleichem Maße gegolten. Doch auch hier versuchte die Geschäftsführung Entlassungen zu vermeiden, indem sie unbezahlten Urlaub angeboten habe.



Andere Unternehmen wie die US-amerikanische Großhandelskette Costco (ISIN US22160K1051/ WKN 888351) hätten sogar die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Kunden über ihren eigenen betrieblichen Nutzen gestellt. In diesem Zusammenhang habe der Konzern viele Maßnahmen eingeführt, die später von Wettbewerbern kopiert worden seien. Dazu zähle etwa die Notwendigkeit des Tragens von Mund-Nasen-Schutz während des Einkaufs oder exklusive Einkaufszeiten für über 60-Jährige und Mitarbeiter im Gesundheitswesen.



Zusammenfassend gelte: Alle Unternehmen hätten in dieser Krise schwierige Entscheidungen zum Umgang mit ihren verschiedenen Interessensgruppen treffen müssen - inklusive der Frage, welche finanzielle Opfer sie dafür hätten bringen wollen. Die Folgen dieser Entscheidungen mögen sich zwar noch nicht in den ESG-Datenbanken widerspiegeln, so die Experten von Comgest. Aus Sicht der Experten von Comgest würden sie aber langfristig Einfluss auf die Fähigkeit der Unternehmen haben, ihren Gewinn nachhaltig zu steigern und ihre ESG-Qualität weiter zu verbessern. Schließlich sage die Reaktion der Unternehmen einiges darüber aus, wie sehr ihre Geschäftspolitik mit Blick auf eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung an den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) ausgerichtet sei - ein Maß, an welchem Unternehmen zukünftig wohl immer häufiger gemessen werden dürften. (31.08.2021/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Nachhaltigkeit ist unlängst in die Unternehmenspolitik vieler Organisationen eingeflossen und auch Investoren achten immer mehr darauf, so die Experten von Comgest.Oft würden jedoch erst Krisen im Unternehmen zum Umdenken führen. Durch die Pandemie und den damit einhergehenden Konjunktureinbruch seien viele Betriebe auf eine noch nie da gewesene Probe gestellt worden. Es habe nicht nur gegolten, die operative Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten, sondern auch Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Aktionäre gleichermaßen zu bedienen. Die Art und Weise, wie sich Unternehmen dieser Herausforderung gestellt hätten, habe Interessantes über die jeweilige Firmen- und Führungskultur ans Licht gebracht.Sébastien Thévoux-Chabuel, ESG-Analyst und Portfoliomanager bei Comgest, sei davon überzeugt, dass Anleger hierdurch Rückschlüsse auf das ESG-Qualitätsniveau eines Unternehmens ziehen könnten, welches wiederum Auswirkungen auf dessen Gewinnpotenzial und seine Zukunftsfähigkeit habe:Die Pandemie habe gezeigt, wie unterschiedlich Unternehmen auf unerwartete ESG-Risiken und -Chancen reagieren würden: Welcher Interessensgruppe sie dabei Vorrang eingeräumt hätten, sei daran deutlich geworden, inwieweit sie die Arbeitsplätze und Löhne mit oder ohne staatliche Hilfe gesichert sowie andere Maßnahmen ergriffen hätten, um ihre Mitarbeiter vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen. Wie sie sie an Entscheidungen beteiligt hätten, die ihre Mitarbeiter unmittelbar betroffen hätten, wie sie die Lieferanten und Kunden durch kulante und individuelle Zahlungsvereinbarungen unterstützt hätten oder, wie sie finanzielle Opfer seitens der Geschäftsführung, leitender Angestellter und der Aktionäre eingefordert hätten, anstatt die gesamte Belegschaft in Mitleidenschaft zu ziehen.