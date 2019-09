Paris (www.aktiencheck.de) - Rasante Rally - so lautet das Motto der jüngsten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Performance, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe "Märkte & Zertifikate" weekly.Noch Luft nach obenWeitaus positiver dürften hingegen die neusten Nachrichten aus Washington und Peking eingestuft werden. So habe US-Finanzminister Steven Mnuchin zuletzt auf neue Gespräche im fortwährenden Handelsstreit hingedeutet. Auch die Gefahr eines ungeordneten Brexits - der zweite politische Dauerbrenner - sei zuletzt ein wenig gesunken, wenngleich ein No-Deal-Brexit nach wie vor möglich sei. Zudem stimme der jüngste Regierungswechsel in Rom positiv. Diese frohen Botschaften seien am Donnerstag noch von Mario Draghi abgerundet worden. Wie erwartet habe der Chef der Europäischen Zentralbank die ohnehin schon extrem expansive Geldpolitik nochmals gelockert. Für Anleger klassischer Spareinlagen seien das nicht unbedingt gute Nachrichten, dem DAX könnte die erneute Lockerung hingegen Rückenwind verleihen - und dazu beitragen, dass die Rally noch eine Weile anhalten könnte. (13.09.2019/ac/a/m)