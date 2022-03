Bonn (www.aktiencheck.de) - Während die Sanktionen des Westens bisher Ausnahmen für den Energiehandel umfassen, um Lieferstörungen im Rahmen zu halten, gehen die Marktteilnehmer zunehmend davon aus, dass ein gewisses Ausmaß an Störungen aufgrund weiterer Sanktionen unvermeidbar sein dürfte, auch weil viele westliche Länder offensichtlich Geschäftsaktivitäten mit Russland vermeiden, so die Analysten von Postbank Research.



Der Preis für Brent-Rohöl sei zwischenzeitlich auf deutlich über 120 USD pro Fass gestiegen, bevor er aufgrund von Spekulationen um ein Atomabkommen mit dem Iran leicht zurückgegangen sei. Falls ein Abkommen zustande käme, könnte das Ölangebot wieder leicht zunehmen. Öl habe einen starken Einfluss auf die Inflation und das weltweite Wachstum, was auch die Zinserhöhungspläne der Zentralbanken komplizierter mache und einen gewissen einen Abwärtsdruck für Anleiherenditen implizieren könnte.



Fazit: Die Krise setze sich fort und man sollte sich weiter auf eine knappe Angebotssituation einstellen. (07.03.2022/ac/a/m)





