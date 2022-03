1) Wir würden einen weitgehenden wirtschaftlichen und politischen Bruch zwischen Russland einerseits und der EU sowie den meisten NATO-Staaten andererseits erleben. Dieser dürfte auch nach einem Ende der Kampfhandlungen wohl nicht so bald verschwinden, es sei denn, es gebe einen pro-westlichen Machtwechsel in Moskau. Sofern Russlands Führung diesen Krieg und das Sanktionsregime politisch und wirtschaftlich überlebe, werde sie sich künftig wohl in erster Linie auf China und Asien konzentriere.



2) Das Gewicht Russlands und der Ukraine in der Weltwirtschaft sei zwar relativ gering, doch auf einigen wichtigen Gebieten (Öl, Gas, Metalle, Nahrungsmittel, Dünger) würden sie Schlüsselpositionen einnehmen. In etlichen Wirtschaftszweigen bestehe daher das Potenzial für anhaltende Verwerfungen. Je nachdem, wie sich der Krieg und Sanktionen/Gegensanktionen entwickeln würden, könnte es speziell bei Öl und Gas zu weiteren Anstiegen kommen, die in der Folge viele Branchen und Länder treffen würden.

3) Wirtschaftlich würden sich derzeit die USA sowie die Golfstaaten als Profiteure abzeichnen, zum Teil auch China und Indien. Die größten wirtschaftlichen Verlierer seien aktuell - wenig überraschend - die Ukraine, Russland und Europa.



4) Besonders stark und ebenfalls mit geopolitischer Relevanz könnte sich eine mögliche Nahrungsmittelknappheit auswirken. Die Ukraine sei ein wichtiger Getreideexporteur und ein erheblicher Teil der Ernte drohe in diesem Jahr auszufallen. Russland, ebenfalls ein großer Produzent von Getreide sowie von Düngemitteln, könnte im Hinblick auf seine Exporte zumindest sehr selektiv agieren. Stark gestiegene Erdgaspreise sowie Exportbeschränkungen hätten die Düngemittelpreise zudem massiv anziehen lassen, was im Vergleich zu den Vorjahren zu einem verminderten Einsatz und damit tendenziell geringeren Ernten führen dürfte.



5) Die Sperrung oder sogar Beschlagnahme der Aktiva der russischen Zentralbank und Russlands weitgehender Ausschluss aus dem SWIFT-Zahlungssystem seien eine Zäsur im globalen Finanzsystem. Wie schnell und inwieweit sich die russisch-chinesischen Alternativen zu SWIFT etablieren könnten, bleibe abzuwarten, aber SWIFT könnte langfristig seine Monopolstellung verlieren. Parallel dazu schienen sich Rubel- und Yuan-Transaktionen stärker zu etablieren (Indien, Saudi-Arabien). Es sei aber sehr unwahrscheinlich, dass der US-Dollar seinen Status als Weltreservewährung in absehbarer Zeit verlieren werde.



Insgesamt könnte die Weltwirtschaft auf etlichen Gebieten in einen Angebotsschock rutschen und sei es, weil an sich vorhandene Güter und Rohstoffe aus politischen Gründen nicht mehr von A nach B transportiert würden. Ausmaß, Dauer und Folgen dessen seien derzeit kaum abschätzbar und würden stark von den geopolitischen Entwicklungen sowie vom Kriegsverlauf abhängen. Neuerliche Preissteigerungen, Belastungen für Staatshaushalte und Wachstumseinbußen dürften aber vorgezeichnet sein. Just in diesem Umfeld würden die Notenbanken in den USA und der Eurozone damit beginnen, ihre exzessiv lockere Geldpolitik des letzten Jahrzehnts zu straffen. Beide würden trotz des Ukraine-Krieges und der Sanktionen daran festhalten und speziell die FED sehe keine größeren Konjunkturrisiken als Folge ihrer geplanten Zinsanhebungen. Die Finanzmärkte würden die Sicht der FED bislang weitgehend teilen und die US-Anleihemärkte würden sehr aggressive Zinsanhebungen für 2022 und 2023 einpreisen. Zweifel daran, dass diese Zinspläne tatsächlich so umgesetzt würden (könnten), schienen aber angebracht. Auch unter diesem Aspekt sowie angesichts der erzielbaren Renditen würden ausgewählte EM-Anleihen (Hart- und Lokalwährung) derzeit schon recht attraktiv erscheinen. (emreport März 2022) (28.03.2022/ac/a/m)





Der Krieg in der Ukraine hat seit Ende Februar die Welt grundlegend erschüttert und wird wahrscheinlich weltweit große Veränderungen in Gang setzen bzw. beschleunigen. Die Auswirkungen würden schon jetzt weit über Russland und die Ukraine hinausreichen und würden zu einem erheblichen Teil dauerhafter Natur sein. Europas Sicherheitsarchitektur, geopolitische Allianzen, das Weltfinanzsystem - viele Dinge stünden zur Disposition. Vor diesem Hintergrund seien die jüngsten Marktbewegungen zu sehen und diese seien angesichts dessen sehr harmlos. Ein Grund dafür dürfte darin liegen, dass sich langfristige Konsequenzen von potenziell disruptiven Ereignissen nur schwer einpreisen lassen würden, denn die Bandbreite möglicher Szenarien sei in solchen Fällen sehr groß. Sobald sich bestimmte weltwirtschaftliche und geopolitische Konsequenzen aber klarer und mit größerer Sicherheit abzeichnen würden, dürften entsprechende Marktbewegungen folgen. Der Marktrückblick habe angesichts der Ereignisse seit Ende Februar eher rein statistischen Wert. Schwellenländeraktien lägen seit Jahresbeginn bis Mitte März rund 9% im Minus; die Industrienationen kämen auf einen Rückgang von knapp 8%, jeweils auf US-Dollar-Basis. EM-Anleihen hätten ähnlich stark verloren wie EM-Aktien (ebenfalls in US-Dollar gerechnet), vor allem die Hartwährungsanleihen. Freilich sei hier, so wie auch bei den Aktien, das Bild in Bezug auf die einzelnen Länder sehr heterogen. Russische und ukrainische Aktien und Anleihen seien massiv eingebrochen, wobei sich dies aktuell gar nicht immer genau beziffern lasse, da der Handel weitgehend bzw. komplett ausgesetzt worden sei.