Wien (www.aktiencheck.de) - Im vorliegenden Spezial Report "Krieg in der Ukraine" geben die Analysten der Raiffeisen Bank International AG einen Überblick über die direkten Engagements ihres österreichischen Coverage-Universums in Russland und der Ukraine und weisen ebenso auf indirekte Effekte auf die einzelnen Unternehmen hin.



Die Aktivitäten österreichischer Unternehmen in Russland und der Ukraine seien oft von überproportionaler Profitabilität gekennzeichnet. Dennoch seien die in der Region erwirtschafteten direkten Ergebnisbeiträge oder die Abhängigkeiten von russischen Ressourcen nur für wenige Aktien hauptausschlaggebend. Die Folgen der konjunkturellen Abschwächung (Wirtschaftskrieg, Unternehmensvertrauen, verstärkte Unsicherheit), die Verfügbarkeit von Energie und Rohstoffen sowie Kosteninflation, die durch höhere Energie- und Rohstoffpreise ausgelöst werde, würden sich folgend oft stärker auf die Unternehmen aus als ihre direkten Marktengagements wirken. Unternehmen vor Ort könnten den ersten Beispielen folgen und sich aus Motiven der sozialen Verantwortung aktiv aus Russland zurückziehen. (Ausgabe vom 07.03.2022) (08.03.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.