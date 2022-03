Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kreml-Behörden haben soeben bekannt gegeben, dass sie Optionen für die Anerkennung der Ukraine als neutraler Staat mit einer eigenen Armee in Betracht ziehen, so die Experten von XTB.



Die russische Seite habe als Beispiel auf die Struktur der Armee in Österreich verwiesen, die im Wesentlichen nur auf die Verteidigung der eigenen Grenzen ausgerichtet sei. Die Märkte hätten optimistisch auf diese Nachricht reagiert, die US100-Futures lägen jetzt 2% im Plus, Rohöl habe die Anfangsgewinne wieder abgegeben und werde niedriger gehandelt. Gold sei unter 1.920 USD je Unze gefallen. (16.03.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.