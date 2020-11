Abbildung 1: Moderne Kredite werden immer schnellerausgezahlt – der volldigitale Antragsprozess macht es möglich. Bildquelle: @ Di_An_h / Unsplash.com

Volldigitaler Kreditantrag: Unkompliziert und schnell

Auszahlungen sind immer schneller möglich

Abbildung 2: Digitale Kredite werden binnen 24-48 Stunden ausgezahlt. Trotzdem sollten Interessenten sich die Konditionen genauer anschauen. Bildquelle: @ Markus Spiske / Unsplash.com

Fazit - Digitalisierung hilft Kreditnehmern

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wie die Digitalisierung in einigen Bereichen voranschreitet, lässt sich am Beispiel der Kreditwirtschaft hervorragend erkennen. Darlehen werden stets digitaler – und damit ist nicht die Überweisung via Online-Banking gemeint. Mittlerweile gibt es eine volldigitale Kreditbeantragung, die natürlich auch deshalb möglich ist, weil es neue Wege rund um die Identifikation und Signatur gibt. Wie sich dieser Prozess auswirkt und was das für den Einzelnen bedeutet, zeigt dieser Artikel.Volldigitale Anträge sind natürlich nicht neu. Handy- oder Stromverträge können schon seit Jahren so abgeschlossen werden, ohne dass zuerst die Unterlagen auf dem Postweg versandt werden. Für die Kreditbranche ist dies jedoch neu. Das ist verständlich, denn die Sicherheitsbestimmungen bei einem Darlehen über teils etliche tausend Euro sind natürlich höher als beim Abschluss eines bloßen Handytarifs. Die Banken benötigen Sicherheiten, die Kreditnehmer hingegen eine möglichst unkomplizierte Bearbeitung.Doch wie stellen Kreditgeber die Sicherheit her und arbeiten trotzdem vollkommen digital?Die größte Beschleunigung bei den digitalen Krediten resultiert schlichtweg aus dem entfallenden Postweg, wie unter https://de.younited-credit.com/ näher erklärt wird. Mussten Kreditanträge früher zu Hause ausgefüllt, dann abgeschickt, vom Kreditgeber geprüft, weitere Unterlagen angefordert und schließlich der Kreditvertrag zur Unterschrift wieder auf dem Postweg versandt – und wieder zurückgeschickt – -werden, sind unkomplizierte Kredite heute binnen zwei Tagen ›erledigt‹.Selbstverständlich gibt es Ausnahmen. Komplizierte Finanzierungen, die mitunter Hypotheken verlangen, fallen nicht unter die schnellen Kredite und sind auch oft nicht vollends digital möglich. Dasselbe gilt für Kunden, die eine genauere Prüfung voraussetzen. Relativ simple Konsumentenkredite im überschaubaren Rahmen oder Autokredite lassen sich auf diesem Wege jedoch in wenigen Tagen abschließen.Als Kreditnehmer war es immer ärgerlich, dass die Auszahlung des Geldes lange dauerte. Hat ein Kreditkunde den Antrag und alle Unterlagen eingereicht, so geht er verständlicherweise davon aus, dass die Bearbeitung samt Auszahlung zeitig erfolgt. In der Praxis vergingen jedoch gerne bis zu zehn Tagen.Auch das hat sich durch die Digitalisierung bei Online-Krediten geändert. Selbst regionale Banken versuchen teils, ihre Prozesse zu beschleunigen. Da die Konkurrenz auf dem Kreditmarkt groß ist und bezüglich der Konditionen und Optionen jedem Kreditgeber die Hände gebunden sind, bleibt nur, sich über die Geschwindigkeit auszuzeichnen.Natürlich basiert die Beschleunigung auch auf dem veränderten Bankenwesen und den heutigen Regeln. Mussten Überweisungen früher binnen drei Werktagen bearbeitet werden, so geschieht das bei der Online-Variante direkt. Dank des Online-Bankings werden Buchungen schnell durchgeführt, sodass ein Samstag ausgezahlter Kredit spätestens Montag auf dem Konto gebucht ist. Viele Geldeingänge werden heute direkt gebucht, sodass sich die Zeit bis zur Auszahlung massiv verkürzen lässt.Die meisten Kreditnehmer benötigen einen Kredit , weil sie eine Finanzierung stemmen müssen oder wollen. Zeit ist also ein wichtiger Faktor, denn im Ernstfall ist die Chance vertan oder das Angebot abgelaufen. Volldigitale Kredite unterstützen Kreditnehmer somit massiv. Je nach Anbieter, Anliegen und den persönlichen Verhältnissen werden Kredite innerhalb von 36 Stunden ausgezahlt. Kreditnehmer können das Verfahren übrigens immer beschleunigen, in dem sie die wahrscheinlich notwendigen Unterlagen schon in digitaler Form bereithalten. Was beim Antrag direkt mit hochgeladen werden kann, muss später nicht angefragt werden. (26.11.2020/ac/a/m)