Kann man mit geliehenem Geld tatsächlich von der aktuellen Marktentwicklung profitieren?

Dazu gehört zum Beispiel auch der Elektrotechnikanbieter Aixtron. Dieser schaffte innerhalb von nur zwölf Monaten eine Kurssteigerung von satten 350 Prozent. Wäre man dort rechtzeitig mit nur 10.000 Euro eingestiegen, läge der Wert des Aktienpaketes nach einem Jahr also bereits schon bei 35.000 Euro. Darüber hinaus bieten die Banken zum aktuellen Zeitpunkt immer häufiger derart niedrige Kreditzinsen an, dass sich das Risiko eines Totalverlustes grundsätzlich in überschaubaren Grenzen hält. Zudem kann das eigene Depot als Sicherheit dienen, wodurch sich die Gefahr, Haus und Hof zu verlieren, ebenfalls minimiert. Um mit hohen Krediten an der Börse spekulieren zu können, empfiehlt es sich jedoch, dringend über eine ausreichende Erfahrung in Sachen Aktienhandel zu verfügen. Außerdem gilt es zu bedenken, dass die Kreditzinsen nicht steuerlich abgesetzt werden können und auch bei dem Verkauf der Aktien nochmals Steuern anfallen, die von dem gesamten Wertzuwachs abgezogen werden müssen.



Was sagen die Börsengurus zu einem Aktienkauf auf Pump?

Zu den wohl bekanntesten Aktien- und Börsen-Experten gehört unbestritten der US-amerikanische Großinvestor und Unternehmer Warren Buffet. Der Gründer der weltweit gelobten Investmentfirma Berkshire Hathaway gilt als einer der reichsten Menschen auf diesem Planeten, was ohne seine erfolgreichen Spekulationen an der Börse laut eigenen Aussagen kaum möglich gewesen wäre. In einer aktuellen Mitteilung an seine Aktionäre geht Buffet auch auf das Thema kreditbasierter Aktienkäufe ein – und rät vor allem Einsteigern und finanziell eher schlecht gestellten Börsenneulingen mit Nachdruck von dieser Möglichkeit ab. Der Grund dafür liegt nicht zuletzt auch an dem unglaublichen Druck, der durch eine Kreditaufnahme entsteht. Und unter Druck treffen Menschen bekanntlich nur selten die richtige Entscheidung.



Um seine Empfehlung weiter zu untermauern, verweist der Starinvestor auf die großen Kurseinbrüche seines eigenen Unternehmens, die, falls sie sich in absehbarer Zeit wiederholen sollten, zu massiven Problemen bei der Rückzahlung eines Kredites führen können. Und was einem Konzern wie Berkshire Hathaway passieren kann, kann natürlich auch anderen börsendotierten Unternehmen zustoßen – wie laut den Experten des Manager Magazin beispielsweise der Deutschen Bank. Da sich selbst ein Experte wie Warren Buffet gegen die Verwendung von geliehenem Geld für den Kauf von Aktien ausspricht, sollte man sich also genau überlegen, ob man das Risiko tatsächlich eingehen möchte. Denn auch wenn große Gewinne aussichtsreich erscheinen, kann der Aktienkauf auf Pump jederzeit zu einem Vabanquespiel werden.



Das Fazit: Potentiell hohe Gewinne, dafür aber ein mindestens ebenso hohes Risiko

Abschließend lässt sich sagen, dass der Spekulationshandel mit Aktien auch aktuell noch sehr lohnenswert sein kann. Um jedoch auch in kurzer Zeit beträchtliche Gewinne erzielen zu können, ohne sich dabei wirtschaftlich zu ruinieren, ist neben einer ausreichenden Erfahrung außerdem auch ein finanzielles Polster unabdingbar. Und auch wenn der kreditbasierte Aktienkauf in den Vereinigten Staaten derzeit sehr beliebt ist, sollten sich Interessenten hierzulande genau überlegen, ob sie sich tatsächlich in eine finanzielle Abhängigkeit begeben wollen, ohne mit Sicherheit abschätzen zu können, ob der Kredit auch tatsächlich ohne Weiteres zurückgezahlt werden kann. (06.09.2019/ac/a/m)









