Antikörpertherapeutika würden die am schnellsten wachsende Medikamentenklasse auf dem Markt darstellen. 35 Jahre nach der Zulassung der ersten Antikörpertherapie seien sie immer noch Gegenstand intensiver Forschung, um die Art und Weise ihres Einsatzes und ihre Effizienz zu verbessern. Die wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre auf diesem Gebiet hätten sich auf die sogenannten bispezifischen Antikörper sowie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate konzentriert. Die bispezifischen Antikörper könnten nicht nur an eine, sondern an zwei verschiedene Zellarten andocken, zum Beispiel an eine Krebszelle an einem Ende und die defensive T-Zelle, die die Krebszellen zerstören könne, am anderen. Antikörper-Wirkstoff-Konjugate würden die Selektivität eines Antikörpers und die hohe Toxizität eines Medikaments kombinieren, mit dem sie fusioniert würden. Auf diese Weise erreiche die Behandlung Krebszellen und keine gesunden Zellen, was die Nebenwirkungen reduziere.



Es gebe Hunderte verschiedener Arten von Krebs, und jeder von ihnen habe viele verschiedene Arten von Proteinen auf der Oberfläche seiner Zellen, die sehr schnell mutieren könnten, um aktuellen Therapien zu entkommen. Aber mit über 200 in der Entwicklung befindlichen bispezifischen Antikörpertherapien sind unsere Chancen in diesem Kampf nicht hoffnungslos, so die Experten von Candriam. Neuere Beispiele seien der bispezifische Antikörper von Genmab, der sich derzeit in der späten Phase klinischer Studien zu Lymphomen befinde, Johnson & Johnsons (ISIN: US4781601046, WKN: 853260) kürzlich zugelassenes bispezifisches Medikament, das auf zwei separate Treiber von Lungenkrebs abziele, oder das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das von Daiichi Sankyo in Zusammenarbeit mit AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455) entwickle und für eine Art von Brustkrebs zugelassen worden sei.



Der menschliche Körper produziere und beseitige ständig eine Vielzahl von Proteinen. Die Proteine, die unseren Körper ausmachen, bleiben nicht für immer dort: Sie werden konsequent recycelt, sobald sie das Ende ihres Zyklus erreicht haben, so die Experten von Candriam. Bei diesem Prozess würden Proteine zunächst mit einem Marker namens Ubiquitin für den Abbau markiert und dann in einer Art Abfallbehälterstruktur, dem Proteasom, abgebaut. Dies werde als Proteinabbau bezeichnet.



Wissenschaftler hätten eine neue Art der Behandlung auf der Grundlage des Proteinabbaus geschaffen. Sie verwende den Ubiquitin-Proteasom-Prozess des menschlichen Körpers, um die Proteine zu entfernen, die für die einwandfreie Funktion von Krebszellen unerlässlich seien. Derzeit würden mehrere Arten solcher Moleküle (engl.: "Protein Degrader") in klinischen Studien untersucht, um festzustellen, ob sie zur Behandlung von Brust- und Prostatakrebs sowie Lymphomen eingesetzt werden könnten. Außerdem gebe es frühe klinische Studien, um Proteinabbaumechanismen für Melanome sowie Lungen-, Dickdarm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs zu entwickeln. In jüngster Zeit sei diese neue Medikamentenklasse sowohl bei großen Pharmaunternehmen als auch bei kleineren Akteuren auf enormes Interesse gestoßen.



Führend auf diesem Gebiet seien mehrere kleine, relativ junge Unternehmen, die sich ausschließlich auf diesen Bereich konzentrieren würden, wie beispielsweise Arvinas, Nurix und C4 Therapeutics. Sie würden daran arbeiten, "Degrader" für viele verschiedene Krebsarten zu entwickeln. Einige dieser Krebsarten seien bisher als nicht behandelbar angesehen worden, während andere derzeit mit verschiedenen anderen Therapien behandelt würden. Diese Behandlungen würden jedoch durch Probleme wie Medikamentenresistenz, Mutationen innerhalb der Krebszellen und Krankheitsprogression erschwert. Moleküle für den gezielten Proteinabbau könnten möglicherweise alle diese Einschränkungen überwinden: Ziel sei es, Krebsbehandlungen zu entwickeln, die in der Lage seien, die Proteine anzubauen, die normalerweise außerhalb der Reichweite anderer Medikamente liegen würden.



Dank der zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Funktionsweise von Krebszellen gebe es viele potenzielle neue Therapien, die in naher Zukunft die derzeitigen Behandlungsstandards verbessern könnten. Die Anzahl der Einleitungen klinischer Studien in der Onkologie habe sich in den letzten zehn Jahren etwa verdoppelt und mit 1.600 Studien, die im Jahr 2020 begonnen hätten, einen historischen Höchststand erreicht. Die Fortschritte in klinischen Studien würden jedes Jahr Dutzende von einzigartigen neuen Behandlungen ermöglichen. Beispiele dafür seien extrem zielgerichtete Enzymhemmer, Antikörper-Immuntherapien und Zelltherapien, bei denen patienteneigene Immunzellen entnommen, im Labor modifiziert und dem Körper des Patienten wieder zugeführt würden, um die Krebszellen zu bekämpfen. Es entstünden regelmäßig neue Klassen von Therapeutika wie beispielsweise die oben genannten "Protein Degraders", die die Palette von bereits zugelassenen Behandlungen ergänzen würden.



Unser Team wendet seine hochspezialisierte Expertise und eine gründliche Analyse an, um ein breites Spektrum an laufenden Entwicklungen von onkologischen Medikamenten genau zu verfolgen und die Unternehmen anzuvisieren, die von den möglichen Erfolgen in diesem Bereich profitieren dürften, so die Experten von Candriam.



Candriam unterstütze das PrecISion Medecine Institut für Onkologie (PRISM), ein Konsortium, das sich aus dem Gustave-Roussy Institut, der Central Supelec Engineering School, der Universität Paris-Saclay und dem INSERM zusammensetze. Seine Arbeiten würden sich auf molekulare Analysen konzentrieren. Ziel sei es, genau zu verstehen, welcher molekulare Mechanismus bei jedem Patienten mit dem Sterberisiko durch Krebs für das Fortschreiten der Krebserkrankung verantwortlich sei. Das sei die so genannte Krebsmodellierung, und sie könne, wenn sie erfolgreich sei, langfristig etwa 200.000 Leben pro Jahr retten. (08.12.2021/ac/a/m)





