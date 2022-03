Angesichts der brutalen Entwertung des Rubels und der wachsenden Angst vor einem Kollaps der Banken sowie den anhaltenden Kampfhandlungen in der Ukraine seien Kryptowährungen wie der Bitcoin derzeit in beiden Ländern gleichermaßen stark gefragt.



"CNBC" berichte unter Berufung auf Daten der Krypto-Analysefirma Kaiko, dass der Krypto-Handel gegen den Russischen Rubel und die ukrainische Hrywnja an zentralen Exchanges seit Beginn der Kampfhandlungen am Donnerstag auf Mehrmonatshochs geschnellt seien. Gegen andere Währungen wie etwa den US-Dollar sei der Anstieg indes weit weniger stark ausgefallen.



Es wäre nicht das erste Mal, dass Menschen aufgrund von politischen, wirtschaftlichem oder militärischen Unruhen auf dezentrale Digitalwährungen als "sicheren Hafen" setzen und dafür sogar deren teils extreme Kursschwankungen in Kauf nehmen. Bislang sei dies allerdings vor allem lokal begrenzt in wirtschaftlich und politisch instabilen Ländern wie Afghanistan oder Venezuela zu beobachten gewesen und habe kaum eindeutige Auswirkungen auf die Preisentwicklung am globalen Kryptomarkt gehabt.



Dass Bitcoin und Co im großen Stil von russischen Politikern und Unternehmen genutzt würden, um die Sanktionen des Westens zu unterlaufen, würden Experten zumindest kurzfristig für unwahrscheinlich halten.



Neben dem Bitcoin würden am Dienstagvormittag auch viele große Altcoins auf 24-Stunden-Sicht zweistellig im Plus notieren. Aus charttechnischer Sicht helle sich die Lage damit vielerorts auf. Angesichts der großen Unsicherheit an den Märkten dürfte die Volatilität jedoch sehr hoch bleiben. Dessen sollten sich auch Krypto-Investoren bewusst sein und entsprechend langfristig agieren. (01.03.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) hat am Montagnachmittag plötzlich Gas gegeben und seitdem in der Spitze mehr als 15 Prozent an Wert gewonnen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Wichtige charttechnische Marken wie die Widerstandszone im Bereich zwischen 40.000 und 41.000 Dollar sei spielend überwunden und auch bei der Market Cap ein Meilenstein erreicht worden.Mit dem Ausbruch über die Marke von 41.000 Dollar sei der Bitcoin am Montagabend auf eine Market Cap von rund 780 Milliarden Dollar gekommen und habe diesen Wert bis Dienstagvormittag auf rund 823 Milliarden Dollar ausgebaut. Nach Berechnungen des Branchenportals cointelegraph.com habe er damit sogar den Russischen Rubel überholt.