Kurzprofil Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Ticker: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (15.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie von Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Ticker: KHC) unter die Lupe.Der Lebensmittelhersteller Kraft Heinz stecke in einer schweren Krise. Am Donnerstag sei die Aktie um 1,8 Prozent abgesackt und habe das Rekordtief bei 31,60 Dollar touchiert. Selten habe ein Unternehmen aus einer vermeintlich soliden Branche so schnell so viel Porzellan zerschlagen. Und der Alptraum könnte weitergehen."Wenn Kraft Heinz nicht aufpasst, blüht ihnen das gleiche Schicksal wie das von Campbell Soup", warne Kult-Moderator Jim Cramer (Mad Money). Campbell Soup sei mit seinen Dosensuppen jahrzehntelang dick im Geschäft gewesen. Doch irgendwann habe der Konzern im knallharten Wettbewerb nicht mehr mitgehalten. Suppe aus der Dose - in einer Welt des Superfoods, der Smoothies und der Kalorienzählerei wirke das wie Schnee von vorgestern.An der Börse sei Campbell Soup gnadenlos abgestraft worden. Seit dem Rekordhoch im Jahr 1998 habe die Aktie 43% eingebüßt. Mit 20% im Plus sei heute, wer die Dividenden regelmäßig reinvestiert habe. Aber auch so wäre man meilenweit hinter dem S&P 500.Damit Kraft Heinz nicht ein ähnliches Flop-Invetsment werde, müsse der Konzern seine Pipeline komplett umkrempeln und den modernen Essgewohnheiten anpassen. Alle Rezepturen müssten auf den Prüfstand, denn die Kunden würden heutzutage weniger Zucker, weniger Fett, weniger Geschmacksverstärker, weniger Kalorien wollen.Kraft Heinz hat jede Probleme - die Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link