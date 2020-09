Soziale Medien



Hier haben wir die gleiche Situation wie bei Online-Casinos. Facebook, Twitter und viele andere Dienste ziehen alle Arten von Menschen an, weil man innerhalb dieser Apps und Websites vielfältig gestreute Inhalte finden kann, darunter Business-Informationen, Online-Spiele, Nachrichten, lustige Videos, pädagogische Vorträge usw. Das bedeutet, dass hier dementsprechend auch kaum zwischen sozialen Schichten unterschieden werden kann.



Musikdienste



Nun, die Sache ist hier ziemlich klar. Aus einem ganz offensichtlichen Grund haben wir eine gleichmäßige Verteilung aus allen Schichten, die (kostenlose) Abonnements von YouTube, Apple Music, Spotify und vielen anderen Diensten nutzen. - Menschen aus sozial schwächeren Schichten nutzen diese Dienste fast gänzlich kostenfrei. Dann haben wir etwa 25% Benutzer aus der Mittelschicht, denen es nichts ausmacht, gelegentlich Werbung zu sehen. Und natürlich nutzen nur 0,1% der Menschen der Oberschicht kostenlose Dienstleistungen, denn 99,9% von ihnen sind damit einverstanden, Geld für Premium-Pläne zu zahlen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.



Master Classes



Bei dieser Art von Bildungs-Unterhaltung können Sie Zugang zu vielen kostenlosen Online-Klassen erhalten. Es macht also keinen Sinn, Statistiken zu berechnen. Bei Master Classes gibt es wirklich für jeden Geschmack ein Angebot: man kann in Kursen lernen zu Tanzen, Malen, Singen, Musizieren und vieles mehr. Dabei lassen sich wohl kaum Interessen nach sozialen Schichten aufteilen. (28.09.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Wissen Sie, warum Menschen so völlig verschiedene Aktivitäten der Unterhaltung im Internet bevorzugen? Zu diesem Thema sind kaum Informationen zu finden. Deshalb werden wir in diesem Artikel fünf verschiedene Arten von Online-Unterhaltungsangeboten vorstellen und versuchen, herauszufinden, warum Menschen von diesen angezogen werden. Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind diese Themen nicht vollständig Schwarz-Weiß zu betrachten, was bedeutet, dass gewisse Unterhaltungsangebote Menschen aus unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten anziehen können. Ein gutes Beispiel für ein solches Angebot ist Wazamba - ein Online-Casino, das über eine sehr große Auswahl an Glücksspielen verfügt, darunter Klassiker wie Roulette, Blackjack, Poker, Slotmaschinen usw. Aufgrund der vielen verschiedenen Arten von Apps stellt es einen Mittelweg dar, bei dem alle Benutzer aus allen möglichen sozialen Schichten zusammenkommen.Wie Sie wissen, wird die moderne Gesellschaft in der Regel in mindestens drei Schichten unterteilt, darunter die Oberschicht, die Mittelschicht und die Unterschicht. Aus diesem Grunde werden wir bei der Betrachtung der verbleibenden vier Arten von Online-Unterhaltung den ungefähren Anteil jeder Schicht umreißen.Viele Menschen auf der ganzen Welt können sich mittlerweile kaum mehr eine andere Art der Freizeitgestaltung vorstellen – sie spielen einfach gern verschiedene Arten von Battle Royale- oder Koop-Spielen. Wenn man sich die Statistiken ansieht, stellt man fest, dass die Klassenverteilung hier äußerst interessant ausfällt, denn rund 42,8% entfallen auf die Unterschicht, weitere 53,7% auf die Mittelschicht und nur 3,5% auf die Oberschicht. Wir kennen wahrscheinlich alle die Gründe dafür, oder? Nun, Geschäftsleute haben in ihrem engen Tagesablauf einfach kaum Zeit für derlei Aktivitäten.