Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölmarkt begann die neue Woche mit einem bullischen Gap nach den Wochenendberichten über neue Spannungen im Nahen Osten sowie Energieunterbrechungen in Texas, dem wichtigsten Drehkreuz in den USA, so die Experten von XTB.Jedoch hätten es die Bullen nicht geschafft, die Aufwärtsbewegung beizubehalten und eine Abwärtskorrektur habe begonnen. Die nächste zu beobachtende Unterstützung liege bei 59,45 Dollar, wo die untere Grenze der 1:1-Struktur liege. Der Bereich werde zusätzlich durch den SMA50 und das 38,2% Fibonacci-Retracement verstärkt. Gelinge es den Käufern, die Abwärtsbewegung dort zu stoppen, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls anstehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (16.02.2021/ac/a/m)