Dank Struktur und Innovation durch turbulente Märkte



Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass die Wirtschaft mit den Herausforderungen dieser schwierigen Zeit umgehen könne, teils sogar sehr konstruktiv. Gerade in der heutigen Zeit seien Investoren so flexibel wie nie: Mit wenigen Klicks könnten wir Aktien im Depot austauschen oder neue aussichtsreiche Fonds einem Portfolio beimischen. Auch das Risiko lasse sich leicht reduzieren. Die Abkehr vom Markt sei aufgrund des rasanten Wandels und der unzähligen Chancen aber die falscheste aller Optionen. Zumal die Zinsen aktuell und auch noch eine ganze Weile auf äußerst niedrigem Niveau verharren dürften.



Obwohl die Notenbanken für niedrige Renditen am Anleihemarkt sorgen würden und die Gefahr einer steigenden Teuerung zumindest langfristig nicht vom Tisch sei, entstünden neue Handlungsoptionen: Edelmetalle würden sich positiv entwickeln und auch im Bereich nachhaltig aufgestellter Anleihen entstehe in diesen Monaten ein riesiger Markt, der auch in schwierigen Zeiten Erträge verspreche. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, sollten Anleger auch weiterhin breit gestreut über alle Anlageklassen investieren, wenn auch mit Bedacht, kontrollierter Aktienquote und gegebenenfalls schrittweisem Einstieg. Auch alternative Anlageklassen, wie etwa Infrastruktur, seien eine Option - gerade diese Branche stehe dank des Rückenwinds seitens von der EU und dem US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden vor einer "grünen" Revolution.



Die Weichen für die Zukunft seien bereits gestellt



Gepaart mit aktiv gemanagten Lösungen - ein gutes Beispiel dafür seien Mischfonds - biete ein defensives Vermögenskonzept auch in den aktuell unsicheren Zeiten eine vielversprechende Perspektive. Gerade in einer Phase des Wandels sollten Anleger unbedingt einen Fuß in die Tür stellen und verhindern, dass der Zug ohne sie abfahre. Die Weichen für die Zukunft seien bereits gestellt. (13.10.2020/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Markt erscheint aktuell herausfordernd: In den USA wird der Wahlkampf immer erbitterter geführt, zugleich sorgt das Weiße Haus als Corona-Hotspot für Furore und Verunsicherung, so Nermin Aliti, Leiter Fonds Advisory der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ.Auch in deutschen Großstädten greifw das Virus um sich und rufw die Politik auf den Plan. Ein neuerlicher Lockdown sollw zwar um jeden Preis vermieden werden, doch werde die Lage zunehmend unübersichtlich - für Anleger sei das eigentlich ein klares Signal zur Vorsicht. Zwar sei Zurückhaltung in der aktuellen Lage nicht das Schlechteste, doch sollten Anleger diese nicht mit Passivität verwechseln. Die Entwicklungen an den Kapitalmärkten lediglich von der Seitenlinie zu beobachten und auch gedanklich nicht mehr involviert zu sein, könne teuer werden. Warum?Die Zukunft habe begonnen - Anleger sollten dabei sein