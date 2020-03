Bonn (www.aktiencheck.de) - Sorgen vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus, Kündigungen und Kurzarbeit oder der zunehmende Stillstand des öffentlichen Lebens - die Konsumenten dies- und jenseits des Atlantiks haben derzeit allen Grund, betrübt zu sein, so die Analysten von Postbank Research.In Deutschland sinke das GfK-Konsumklima (Vorabschätzung für April) von 9,8 auf 2,7 Punkte - der schlechteste Wert seit der Rezession 2009 und der stärkste Monatsrückgang seit Beginn der Erhebung. Auch in Italien gebe es einen kräftigen Rücksetzer im März, während die französischen Verbraucher im laufenden Monat noch überraschend optimistisch in die Zukunft blicke würden. Aufgeschoben sei hier aber wohl nicht aufgehoben.Ein interessantes Bild ergebe sich in den USA. Hier sei für den Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan vor zwei Wochen im Rahmen der Vorabschätzung noch ein vergleichsweise moderater Rückgang von 101,0 auf 95,5 Punkte gemeldet worden. Inzwischen seien jedoch weitere Fragebögen ausgewertet. Diese würden wie befürchtet zeigen, dass der Indikator angesichts der zunehmenden Virus-Ausbreitung tatsächlich erheblich stärker auf 89,1 Zähler sinke. Der zunehmende Stillstand des öffentlichen Lebens spreche kurzfristig nicht für eine Erholung der Verbraucherstimmung - im Gegenteil. (30.03.2020/ac/a/m)