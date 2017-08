Konsumkredit-Nutzung nimmt insgesamt leicht zu



Der Gesamtindexwert für alle Arten von Konsumkrediten liegt bei 126 Punkten und zeigt damit insgesamt eine geringfügige Zunahme der künftigen Kreditnachfrage an. Bis 125 Punkte gilt ein Indexwert noch als stabil. Während Verbraucher künftig mehr Haushaltsgroßgeräte finanzieren wollen, soll die Kreditnutzung zum Kauf von Autos, Möbel und Küchen sowie Unterhaltungselektronik auf konstantem Niveau verbleiben.



Index in neuer Gestalt



Der aktuelle Konsumkredit-Index liegt in überarbeiteter Gestaltung vor. Er konzentriert sich auf die Kernaussage, ob die Konsumenten künftig weniger, mehr oder in gleichem Maße wie bisher Kredite zu Konsumzwecken nutzen wollen. Dabei zeigt der Index auch die jeweiligen Trends für die wichtigsten Finanzierungsgüter an. (22.08.2017/ac/a/m)







"Finanzierungen ermöglichen Konsumenten gerade bei mittelgroßen Anschaffungen einen Sofortkauf zu überschaubaren Monatsraten", sagt Peter Wacket, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes.