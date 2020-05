Bonn (www.aktiencheck.de) - Der private Konsum kommt nach den ersten Lockerungsmaßnahmen in Deutschland nur langsam in Gang, so die Analysten von Postbank Research.



Hierauf deute das GfK Konsumentenvertrauen für den Monat Juni hin. Danach habe sich die Stimmung nach einem historischen Tiefstand von -23,1 Punkten im Vormonat nur leicht erholt. Mit -18,9 Punkten liege der Index immer noch tief im negativen Bereich. Immerhin sei die Anschaffungsneigung der deutschen Haushalte von -4,6 Punkten auf +5,5 Punkte gestiegen. Gleichzeitig hätten sich sowohl die Einkommens- wie auch die Konjunkturerwartungen im Vormonatsvergleich stark verbessern können, auch wenn beide Teilindices noch deutlich unterhalb der Nulllinie verharrt hätten.



Mit Blick auf die sich schnell verschlechternde Arbeitsmarktlage sei eine baldige Rückkehr der Konsumnachfrage zum Vorkrisenstand kaum zu erwarten, obwohl die Corona-Beschränkungen in Deutschland immer mehr zurückgenommen würden. Die Deutsche Bank rechne mit einem Einbruch des privaten Verbrauchs von fast 20 Prozent im zweiten Quartal und von zehn Prozent im Gesamtjahr 2020. Auch in den USA habe sich das Konsumentenvertrauen zuletzt verbessert. Der Index des Conference Board sei im Mai auf 86,6 Punkte gestiegen, von revidiert 85,7 Punkten im Vormonat. Auch in den USA sei die Stimmung nach der Lockerung von Lockdown-Maßnahmen somit nur leicht angestiegen. Unabhängig von den neuen Daten habe der Euro gegenüber dem US-Dollar gestern zulegen können. (27.05.2020/ac/a/m)



