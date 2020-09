Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze hat sich in nordeuropäischen Ländern im August deutlich abgeschwächt, so die Analysten von Postbank Research.



In Schweden sei der Absatz im August im Vormonatsvergleich um 0,3 Prozent zurückgegangen, nach teilweise kräftigen Zuwächsen in den vorangegangenen Monaten. Gegenüber dem Vorjahr hätten die Einzelhandelsumsätze aber noch drei Prozent im Plus gelegen. In Dänemark habe sich ein ähnlicher Verlauf gezeigt: Nach einem Vorjahreszuwachs von 6,7 Prozent im Juli seien die Umsätze im vergangenen Monat nur noch um zwei Prozent gestiegen.



In Norwegen sei der Rückgang der Absätze mit minus 4,9 Prozent im Vergleich zum Juli auf den ersten Blick sehr stark ausgefallen. Allerdings hätten die Einzelhandelsumsätze zuletzt trotzdem noch 8,2 Prozent über denen von August 2019 gelegen. Denn die Norweger hätten ihre Ausgaben während der Coronavirus-Beschränkungen von den Dienstleistungen in Richtung Güter verschoben, sodass die Absätze in diesem Bereich entgegen dem Trend in den meisten anderen Ländern angestiegen seien. Aber auch in Schweden und Dänemark seien die Belastungen der Pandemie für den Konsumsektor im Vergleich zu anderen Ländern eher moderat gewesen. Die vergleichsweise geringen Auswirkungen des Virus hätten zuletzt aber weder der Norwegischen noch der Schwedischen Krone geholfen. Beide Währungen hätten im September gegenüber dem Euro kräftig abgewertet, zuletzt aber Stabilisierungstendenzen gezeigt. (29.09.2020/ac/a/m)



